Altach holt 203cm-Innenverteidiger, Hertha BSC feiert Rekordverkauf

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Matheus Cunha

ST, 22, BRA | Hertha BSC – > Atlético Madrid

Der Brasilianer Matheus Cunha ist der neue Rekordtransfer von Hertha BSC. Mit den 30 Millionen Euro Ablöse, die Atlético Madrid für die Dienste des 22-jährigen Stürmers bezahlte, ist der Transfer knapp sieben Millionen Euro teurer als Valentino Lazaros Wechsel zu Inter Mailand. Cunha war vor 1 ½ Jahren um 18 Millionen Euro von RB Leipzig in die Hauptstadt übersiedelt und erzielte für die Hertha 13 Tore und 10 Assists in 40 Spielen. Bei Atlético ist er nach dem Portugiesen Marcos Paulo der zweite offensive Neuzugang in einer Transferzeit, in der Diego Simeone kaum neue Spieler eingewöhnen muss und auch keine Leistungsträger verlor.

Thomas Delaney

DM, 29, DEN | Borussia Dortmund – > FC Sevilla

Der 60-fache dänische Nationalspieler Thomas Delaney wird in der Champions League auf Red Bull Salzburg treffen. Nach drei Jahren in Dortmund wechselt der routinierte Sechser um sechs Millionen Euro nach Sevilla und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Der Sohn einer dänischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters hatte bis ins Alter von 26 noch beim FC Kopenhagen, ehe er zu Werder Bremen wechselte und gilt weithin als Spätzünder. Sevilla hatte zuvor bereits unter anderem Ludwig Augustinsson von Werder Bremen und Rafa Mir von Wolverhampton verpflichtet, verlor aber beispielsweise auch das große Talent Bryan Gil an Tottenham Hotspur.

Alexander Sörloth

ST, 25, NOR | RB Leipzig – > Real Sociedad

Das Engagement des 194cm großen Angreifers Alexander Sörloth bei RB Leipzig war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Der Norweger erzielte in 37 Spielen für die Bullen nur sechs Tore und es war bereits länger klar, dass der 25-Jährige sich einen neuen Verein suchen würde. Neben Klubs wie der PSV Eindhoven, Olympique Marseille oder Southampton, trat nun auch Real Sociedad auf den Plan, der den Angreifer vorerst für ein Jahr ausleiht. Die Basken können den 32-fachen Nationalspieler nach der Saison um 15 Millionen Euro fix verpflichten. Leipzig holte Sörloth vor einem Jahr um 20 Millionen Euro von Crystal Palace.

Pape-Alioune Ndiaye

IV, 23, FRA/SEN | Vorskla Poltava – > SC Rheindorf Altach

Der SCR Altach verstärkt seine Innenverteidigung mit einem Linksfuß: Der senegalesisch-stämmige Franzose Pape-Alioune Ndiaye kickte zuletzt zwei Jahre für Vorskla Poltava in der ukrainischen Liga und stand davor unter anderem beim kleinen spanischen Klub Lorca und im Nachwuchs der AS Bari und des FC Bologna unter Vertrag. Der 23-Jährige fällt vor allem durch seine eindrucksvolle Größe von 203cm auf und unterzeichnete in Altach einen Vertrag bis 2023, der per Option noch um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. In den letzten fünf Jahren war Ndiaye insgesamt 1 ½ Jahre vereinslos.