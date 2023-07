Austria Wien siegt bei Schremser 100-Jahr-Feier mit 5:1

Austria Wien feierte im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung einen 5:1-Erfolg über den ASV Schrems. Beim 100-jährigen Jubiläum der Waldviertler trafen Neuzugang Hakim Guenouche, Dominik...

Austria Wien feierte im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung einen 5:1-Erfolg über den ASV Schrems. Beim 100-jährigen Jubiläum der Waldviertler trafen Neuzugang Hakim Guenouche, Dominik Fitz, Aleksandar Jukić und Romeo Vučić (2). Luca Pazourek sowie Tin Plavotić, Marvin Potzmann, Silva und Guenouche gaben ihr Debüt für die Veilchen.

Bei sensationeller Stimmung starteten die Veilchen aufgrund der Feierlichkeiten rund um das Spiel leicht verspätet in das erste Testspiel des Sommers. Trainer Michael Wimmer schickte mit Innenverteidiger Tin Plavotić und Linksaußen Hakim Guenouche zwei Neuzugänge aufs Feld, dazu feierte Lucas Galvão sein Comeback im violetten Trikot.

Florian Kopp komplettierte die Dreierkette vor Mirko Kos im Tor, Reinhold Ranftl startete rechts, Manfred Fischer und Dominik Fitz im Zentrum. Ibrahima Dramé, Haris Tabaković und Andreas Gruber bildeten den violetten Angriff.

Zwei schnelle Treffer der Veilchen

Der auch gleich zu zünden versuchte, Fitz kam nach einem Angriff über links bereits nach wenigen Sekunden zum Abschluss, der Schremser Keeper war aber zur Stelle. Kurz darauf verzog Tabaković aus aussichtsreicher Position, ehe es in der zehnten Minute erstmals klingelte: Ranftls Hereingabe übernahm Guenouche vom Fünfereck direkt und der französische Neuzugang traf wuchtig ins lange Eck (10.).

Nach einer Viertelstunde versenkte Dominik Fitz einen Freistoß aus rund 18 Metern zentral vor dem Tor sehenswert, Dramé, der auffällig wirbelte, scheiterte mit seinem Versuch aus der Distanz am Torhüter. Auch Tabaković war an diesem Nachmittag nicht vom Glück verfolgt, seine Versuche landeten mehrmals nur knapp neben dem Tor. Im Konter gelang dann aber Schrems der Anschlusstreffer, Bio ließ Plavotić im Laufduell wohl mit unfairen Mitteln aussteigen, sein platzierter Schuss fand den Weg ins lange Eck (37.).

Vučić-Doppelpack in Hälfte zwei

Zur Pause wechselten die Veilchen komplett durch, spielten nach dem Seitenwechsel mit Lukas Wedl im Tor sowie Johannes Handl, Matan Baltaxa und Matteo Meisl in der Dreierkette. Am rechten Flügel feierte Luca Pazourek sein Debüt bei den violetten Profis, links spielte Marvin Potzmann erstmals für die Veilchen, zentral waren James Holland und Aleksandar Jukić im Einsatz. An vorderster Front stürmten Neuzugang Silva, Romeo Vučić und Can Keles.

Kurz nach dem Wiederanpfiff schickte Pazourek Keles rechts auf die Reise, der auf dieser seinen Gegenspieler gekonnt abschüttelte und im Strafraum ideal für Jukić ablegte – das 3:1 für die Veilchen (49.). Nach einem wunderbaren hohen Ball in die Tiefe von Holland setzte sich Pazourek vor dem Tor robust durch und Vučić lenkte den Ball letztendlich über die Linie (72.).

Pech hatte zehn Minuten vor dem Ende Keles, der innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal nur die Latte traf. Kurz darauf setzte 21-Jährige dann zu einem herrlichen Solo am rechten Flügel an und hatte das Auge für Vučić, der für das 5:1 nur noch den Fuß hinhalten musste (80.).

Trainer Michael Wimmer:

„Wir sind erst gestern mit zwei Einheiten in die Vorbereitung gestartet, haben heute Vormittag auch einmal trainiert, deshalb war es wichtig, dass wir einmal gut reinkommen. Für die Neuzugänge geht es darum, unsere Idee und Prinzipien schnell auf den Platz zu bekommen. Es war ein guter Test zum Reinstarten und wir sind zufrieden.“

ASV Schrems – Austria Wien 1:5 (1:2)

Austria, 1. HZ: Kos – Kopp, Galvão, Plavotić – Ranftl, Fischer, Fitz, Guenouche – Dramé, Tabaković, Gruber

2. HZ: Wedl – Handl, Baltaxa, Meisl – Pazourek, Holland, Jukić, Potzmann – Keles, Vučić, Silva

Tore: Bio 37.; Guenouche 10., Fitz 15., Jukić 49., Vučić 72., 80.

( Pressemeldung FK Austria Wien )