Fanmeinungen vor dem Cup-Finale: „Haben mit Salzburg noch Cup-Rechnung offen“

Auch wenn es aufgrund des Senat-1-Urteils über den LASK ein wenig unterging – heute Abend findet das österreichische Cup-Finale zwischen RB Salzburg und Austria...

Auch wenn es aufgrund des Senat-1-Urteils über den LASK ein wenig unterging – heute Abend findet das österreichische Cup-Finale zwischen RB Salzburg und Austria Lustenau statt, womit auch gleichzeitig die Fußball-Saison in Österreich nach der Corona-Pause wiedereröffnet wird. Wir wollen uns ansehen was die Fans der beiden Mannschaften vor diesem Spiel zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board.

Bevor wir uns ganz den Kommentaren der Fans widmen, wollen wir uns noch ansehen wie unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen für das Cup-Finale einschätzt! Wir erwartet glaubt auch der Buchmacher an ein Duell zwischen David und Goliath! Wenn ihr an einen Außenseitertipp glaubt, dann habt ihr die Chance das 15-fache eures Einsatzes zu gewinnen:

Wir kommen nun zu den Kommentaren der RB-Salzburg-Anhängern:

greez: „Den ersten Titel holen und dann gleich mit Euphorie in die Meistergruppe starten! Ich bin heiß auf das Double.“

Resch81: „Das Finale ist doppelt wichtig, erstens um mit einem Erfolg in die Meisterschaft zu starten, aber auch um ein wenig Spielpraxis zu bekommen. Mit bereits einem Spiel in den Füßen und hoffentlich einem Pokal mehr, könnte man schon leichter einen Run aufbauen, denn es werden wohl viele Siege nötig sein, wenn der LASK seine Form behalten kann.“

Morinas: „Irgendwie ist es blöd, wenn man nach so einer langen Pause gleich mit dem Pokalfinale beginnt. Ich denke, der ÖFB wollte auf Nummer sicher gehen. Sollte irgendwann abgebrochen werden müssen, hat man den Cup schon erledigt. Die Meisterschaft könnte nach aktuellem Stand gewertet werden. Bei beiden Bewerben würde ein Sieger feststehen.“

quattro0-20: „Nachdem wir gegen Wattens, auch wenn es nur ein Testspiel war, nicht mit Ruhm bekleckert haben denk ich mal wird das eine maximale Krampfpartie.“

adihuetter: „Man stelle sich übrigens vor der LASK hätte uns besiegt im Halbfinale und stünde heute im Finale. Ich glaube, bis auf die Linzer (und selbst die eigentlich), muss jeder froh sein, dass wir sie geschlagen haben. Ein Titel heute für den LASK wäre von der Symbolik wohl kaum zu ertragen gewesen. Und die Frage wie sich das illegale Training auf das heutige Finale bzgl. Sanktionen gegen den LASK ausgewirkt hätte weiß ich auch gar nicht – das wäre alles ganz, ganz blöd gelaufen . . .So aber: FINALE!!!!“

Aphox: „Echt toll, da spielen wir heute das Cupfinale und meine Vorfreunde und Stimmung tendiert gegen Null…. Danke Corona, Danke LASK, danke Bundesliga, danke Senat 1.“

syndicate: „Gegen einen tiefstehenden Gegner würde ich prinzipiell gerne ein Sturm-Duo Hwang/Daka + Okafor/Koita sehen. Hwang plus Daka funktioniert gut gegen Gegner, die uns auch Räume gewähren. Das wird heute aber nicht der Fall sein. Wenn es nach mir geht, würden wir mit Daka und Koita vorne beginnen. Der Rest ergibt sich eh aus der Pressekonferenz von gestern, da hat sich Marsch ja ein bisschen verplappert.“

mrbonheur: „Ein Tor fressen wir auf jeden Fall fix. Ronivaldo ist besser als die Offensive von Wattens.“

Ultimate84: „Natürlich hat der Ronivaldo eine gewisse Klasse, aber da haben wir uns auch international mit vergleichbarem Material gegen ganz andere Stürmer bewiesen.“

Resch81: „Ich gehe davon aus, dass wir auf zwei enge tiefstehende Ketten treffen werden, ob sich der defensive Mittelfeldspieler in die Abwehr zurückfallen lässt, oder einfach die Löcher schließt und die Räume zwischen den Linien eng macht , finde ich weniger wichtig, als die Frage ob wir mit Viererkette oder Dreierkette spielen. Ich persönlich würde mich freuen über ein 4-4-2 wobei ich mir einen Bernede im defensiven Mittelfeld wünschen würde, der sich im Aufbau in eine Dreierkettte zurückfallen lassen kann und so die Außenverteidiger richtig anschieben können. Dann wäre man flexibel was die Absicherung betrifft, sollten sich auch ihre Stürmer zurückfallen lassen, kann Bernede auch mitspielen, bei drei Innenverteidigern spielt mir unsere Brasilianer zu viele Risikopässe oder weite Bälle ohne Ziel.“

LFC_RBS: „Ist mal sicher kein Nachteil das Cup-Finale vorab zu spielen und mit einem Berwebsspiel in den Beinen in die Meisterrunde zu gehen! Kanns kaum erwarten, dass es weiter geht!“

Wir haben auch noch die eine oder andere Fanmeinung eines Austria-Lustenau-Fans!

GoodGod: „Bitte toll verkaufen. Heute ist eine gute Möglichkeit viel Werbung für den Verein zu machen also bitte nicht untergehen.“

Antihero1: „Macht das Unmögliche möglich Burschen und lasst uns gestärkt aus dieser Krise zurückkommen! Gewonnen haben wir eh schon, diesen Werbewert kann uns niemand mehr nehmen.“

schobinho: „Dezibeltechnisch wirds eine klare Angelegenheit, sportlich wirds schwer. Aber genau genommen haben wir mit den Dosen noch eine Cup-Rechnung aus der letzten Saison offen, das 0:1 war mehr als billig, da hätten wir gegen die Einser-Garnitur der Dosen einen Sieg verdient gehabt! Green White Dynamite holt sich den Pott!“

Unser Kooperationspartner tipp3 bietet nicht nur eine 15er-Quote für einen Austria-Lustenau-Sieg an, sondern noch zwei weitere tolle Aktionen zum Start nach der Corona-Pause parat:

€ 100.000,- tipp3 Gratis-Tipps gewinnen!

2020 spielt tipp3 € 100.000,- Gratis-Guthaben im Wert von je € 3 aus.

Aktueller Aktionszeitraum ist der 29.05. – 01.06.2020. Die Gratis-Guthaben dieses Aktionszeitraums können ab 02.06.2020 innerhalb von 30 Tagen eingelöst werden.

Die Gewinner werden per Zufall unter allen abgegeben tipp3-Tipps ermittelt.

€ 100.- Euro Startbonus!

Registriert euch jetzt bei tipp3 und ihr bekommt auf die erste Einzahlung ab € 10 im Aktionszeitraum 100% des Einzahlungsbetrages als Bonus, bis zu einem Bonushöchstbetrag von € 100. Hier könnt ihr euch die Fairnessbedingungen für diesen Bonus ansehen!