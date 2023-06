Folgt Sergio Busquets Lionel Messi nach Miami?

Der Transfer von Lionel Messi zum „Beckham-Franchise“ Inter Miami CF in die USA war durchaus spektakulär. Der argentinische Weltmeister sollte bereits fix in Saudi-Arabien vorgestellt werden, machte dann aber noch einen Rückzieher und wechselte in die MLS. Nun könnte er dort auf alte Bekannte treffen. Inter Miami macht bei Sergio Busquets ernst!

Der 142-fache spanische Nationalspieler Sergio Busquets ist einer der erfolgreichsten Fußballer der Gegenwart. Mitte Juni wird der Katalane, der sein gesamtes Profileben in Barcelona verbrachte 35 Jahre alt. Für einen neuen Vertrag bei der Blaugrana reichte es nicht – Busquets ist nun ablösefrei zu haben.

Wie der renommierte Fußballjournalist Fabrizio Romano berichtet, hat auch Busquets zwei Angebote aus Saudi-Arabien, aber einmal mehr – wie schon bei Messi – schießt Inter Miami quer. Der Klub aus Florida hofft, den einstigen Welt- und Europameister schon in den nächsten Tagen vorstellen zu können. Dies würde auch ein Wiedersehen mit seinem alten Teamkollegen Messi bedeuten. Busquets stieß 2008 zur Kampfmannschaft von Barcelona, als Messi bereits etablierter Startelfspieler war.

Der routinierte defensive Mittelfeldspieler bestritt für den FC Barcelona unglaubliche 722 Spiele, erzielte 18 Tore und 45 Assists und galt lange Zeit als der beste und umsichtigste Sechser der Welt. Inter Miami ist in der Eastern Conference der Major League Soccer derzeit Fünfzehnter und damit Letzter. Das Team holte aus 17 Partien nur 15 Punkte und verlor seine letzten sechs Ligaspiele.

Inter Miami are discussing final details of the contract with Sergio Busquets — as they hope to sign Spanish midfielder in the next days while he also god two bids from Saudi. 🇺🇸 #transfers

Jordi Alba also remains in negotiations with Inter Miami. pic.twitter.com/lo9UIJKmuu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023