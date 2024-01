LASK plant Weltrekordversuch beim Cup-Viertelfinalspiel gegen RB Salzburg

Mit dem Viertelfinale im UNIQA ÖFB-Cup gegen RB Salzburg startet der LASK am Freitag, den 2. Februar 2024, um 18.00 Uhr in die Frühjahrssaison....

Mit dem Viertelfinale im UNIQA ÖFB-Cup gegen RB Salzburg startet der LASK am Freitag, den 2. Februar 2024, um 18.00 Uhr in die Frühjahrssaison. Tickets für den Schlager in der Raiffeisen Arena sind ab sofort erhältlich. Rund 20 Minuten vor dem Anstoß startet der LASK gemeinsam mit den Stadionbesuchern einen Weltrekordversuch im gleichzeitigen Reanimationstraining.

Um das Bewusstsein für Reanimation zu stärken und die Bedeutung von Erster Hilfe hervorzuheben, hat der Klub diese Initiative in Zusammenarbeit mit den Partnern Land Oberösterreich, Sportunion und dem Verein Hand aufs Herz ins Leben gerufen.

Der derzeitige Weltrekord für gleichzeitige Reanimation, aufgestellt in Münster/Deutschland, liegt bei 12.000 Menschen. Ziel ist, diese Marke im Vorfeld des Cup-Spiels gegen RB Salzburg zu übertreffen und ins Guinness Buch der Rekorde einzuziehen. Dafür erhält jeder Zuschauer vorab ein kleines Herz aus Schaumstoff sowie einen Infofolder. Die Aktion startet rund 20 Minuten vor dem Anpfiff und wird etwa zehn Minuten in Anspruch nehmen, wobei die Dauer der Reanimation zwei Minuten beträgt.

Der LASK möchte die Themen Gesundheit und Bewegung in den Vordergrund stellen und die Bevölkerung unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln sowie zugleich lebensrettende Fähigkeiten zu erlernen.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für das Spiel gegen RB Salzburg sind ab sofort in der Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena, in unserem Onlineshop sowie im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung erhältlich. Für Abo-LASKler- und Abo-Plus-Inhaber ist der Cup in ihrem Abo inkludiert, das Matchticket wird in den kommenden Tagen per E-Mail als Print@Home-Ticket verschickt.

CEO Dr. Siegmund Gruber:

„Mit diesem Weltrekordversuch möchten wir auf ein eminent wichtiges Thema aufmerksam machen. Erste Hilfe zu leisten, liegt in der Verantwortung von uns allen. Wir wollen mit dieser Initiative zur Bewusstseinsbildung beitragen und darauf hinweisen, dass im Ernstfall schnelles Handeln gefragt ist, um Menschen zu helfen und sogar Leben retten zu können.“

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer:

„Es ist eine tolle Sache, dass sich der LASK dieser so wichtigen Thematik annimmt. Die Gesundheit steht über allem und der Fußball hat die Kraft, hier einen großen Beitrag zu leisten und Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir unterstützen natürlich ausdrücklich diese Initiative, welche die enorme Bedeutung von Erster Hilfe verdeutlicht und hoffen, dass möglichst viele Fans an dieser einzigartigen Aktion teilnehmen und diese nachhaltig wirkt.“

