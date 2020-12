Peter Pacult übernimmt Cheftrainer-Posten bei Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt hat einen neuen Cheftrainer und Peter Pacult einen neuen Job. Der 61-Jährige unterschrieb beim Zweitligisten bis Sommer 2021. Austria Klagenfurt gab heute...

Austria Klagenfurt gab heute per Pressemeldung bekannt, dass der ehemalige Rapid-Meistertrainer zum neuen Cheftrainer bestellt wurde. Der 61-Jährige folgt Robert Micheu nach, der dem Verein jedoch erhalten bleiben wird. Gemeinsam mit Nachwuchsleiter Wolfgang Schellenberg soll er die Akademie-Pläne der Kärntner vorantreiben.

Für Peter Pacult ist dies nicht sein erstes Rodeo in Kärnten, da er Mitte der 2000er-Jahre den FC Kärnten betreute. Sein weiterer Weg führte ihn über Dynamo Dresden zum SK Rapid, wo es ihm als bislang letztem Trainer gelang den Meistertitel nach Hütteldorf zu holen. Später unterschrieb er bei RB Leipzig, Dynamo Dresden und beim Foridsdorfer AC, bevor er als Trainer kurzfristig bei zahlreichen Stationen im Ausland tätig war. Sein Engagement beim slowenischen Klub NK Zavric dauerte ganze zwei Wochen, bei Cibalia Vinkovci stand er ab Jänner 2017 an der Seitenlinie, wurde jedoch nach einer Niederlagenserie bereits im März 2017 vom kroatischen Klub entlassen. Zwischen Juni und September 2017 war er beim serbischen Erstligisten FK Radnički Niš tätig. Im Jänner 2018 heuerte er bei FK Kukësi an, wo er sechs Monate die Geschicke des albanischen Klubs lenkte. Seine letzte Trainerstation war sein Engagement bei OFK Titograd Podgorica. Auch in Montenegro dauerte die Zusammenarbeit nicht lange, denn nach rund drei Monaten trennten sich die Wege.

Austria Klagenfurt liegt aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und weist nach 13 Runden zehn Punkte Rückstand auf den SV Lafnitz auf. Nach einem Heimsieg gegen Austria Lustenau verloren die Klagenfurter überraschend gegen die Juniors OÖ und remisierten gegen den FC Liefering.

Mit Pacult kommt jedenfalls eine echte Persönlichkeit in die Erste Liga zurück, die auch vor den TV-Kameras in Interviews in der Vergangenheit immer wieder für interessante Momente sorgte. Wir wünschen dem Wiener viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.