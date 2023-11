Rapid-Fans: „Das muss in 90 Minuten erledigt sein“

Der SK Rapid trifft heute im Cup-Achtelfinale auf den SKU Amstetten, das Schlusslicht aus der zweiten Liga. Die Fans hoffen, dass diese Begegnung nicht...

Der SK Rapid trifft heute im Cup-Achtelfinale auf den SKU Amstetten, das Schlusslicht aus der zweiten Liga. Die Fans hoffen, dass diese Begegnung nicht einen Spielverlauf wie zuletzt in Gurten nimmt, wo die Mannschaft als hoher Favorit in die Verlängerung musste. Wir fassen die beste Kommentare der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

flonaldinho10: „Mit der besten (voll fitten) Elf starten und schnell entscheiden. Eine richtig schwache Mannschaft aus der zweiten Liga sollte eigentlich eine einfachere Aufgabe sein, als gute Regionalliga-Teams wie Donaufeld und Gurten.“

Boidi: „Amstetten hat in der Liga Zwa in zwölf Spielen nur drei Punkte und noch nicht gewonnen. In den letzten zehn Jahren sind wir bereits drei Mal im Cup auf Amstetten getroffen und haben uns nicht immer leichtgetan (2014/15 1:0 n.V, 2015/16 4:3 n.E, 2021/22 3:0). Ich würde etwas rotieren aber nicht zu viel. Laut Kurier fällt Kongolo mit Hüftverletzung aus und Burgi wird nicht starten, weil er körperlich etwas kämpft. Gale und Mayulu reinrotieren für Burgi und Grüll. Kühn würde ich lassen, vielleicht geht ihm gegen Amstetten der Knopf auf. Im zentralen Mittelfeld würde ich Sattlberger spielen lassen der fehlt eh am Wochenende. Dazu tendiere ich eher zu Grgic, damit er in den Rhythmus findet. In der Innenverteidigung und Linksverteidigung gibts keine Alternativen für mich im Moment. Und als Rechtsverteidiger würde ich eher Nana starten lassen. Im Tor kann man Gartler spielen lassen. Auf der Bank würde ich eher die Jungen aus der Zweier-Mannschaft setzen (zwei bis drei aus der Reihe Vincze, Tambwe, Kaygin, Wydra, Seydi, Zivkovic!!) bevor ich Leute wie Sollbauer, Greil, Strunz oder Pejic mitnehme. Wichtig wäre ein halbwegs souveräner Sieg über die 90 Minuten“

eeelias: „Hoffentlich bekommt Oswald wieder die Chance, würde mich freuen ihn wiedermal zu sehen. Hat aktuell zwar zurecht nur den Platz auf der Bank, hat sich aber bisher nichts zuschulden kommen lassen.“

Grüner-Wiener: „Das muss in 90 Minuten erledigt sein. Denke es wird nicht so schwer wie gegen Gurten.“

Phil96: „Das MUSS man gewinnen – Amstetten ist abgeschlagen letzter in der 2. Liga, haben seit Mai kein Pflichtspiel gegen eine Profimannschaft über 90 Minuten gewonnen. Rechts hinten ist es für mich recht egal, sonst gibt’s in der Abwehr derzeit kaum Optionen, wenn Kongolo auch fehlt. Im zentralen Mittelfeld muss Sattlberger spielen, weil er dann am Wochenende sowieso pausiert, daneben kann man Grgic ruhig die Zeit geben, sich besser reinzuspielen. Vorne würde ich Grüll und Seidl rausnehmen, denen tut eine Pause wohl gut, und Oswald und Gale haben sich die Chance durchaus verdient. Mayulu im Sturm ist eh klar, wenn Burgstaller nicht 100% fit ist.“

orßit: „Gegen Gurten wurde viel rotiert, da spielten aus der ersten elf nur Querfeld und Hedl! Ich hoffe Barisic hat daraus gelernt!“

schleicha: „Im Grunde sehe ich es wie gegen Gurten – gegen Amstetten in der jetzigen Form muss auch eine Mischung aus Kampfmannschaft-Ersatzspielern und Nachwuchstalenten reichen. Vermute diesmal aber kaum Rotation, außer dort wo notwendig (Burgstaller).“

_UndertakeR_: „Auch wenn die Ausgangslage relativ klar aussieht, würde ich nichts rotieren und die bestmögliche Elf aufs Feld schicken. Dieses Los bietet die Chance mit einer überzeugenden Vorstellung etwas Druck von Mannschaft und Verein zu nehmen.“

