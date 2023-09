Austria-Fans: „Jedes Erfolgserlebnis mit Handkuss nehmen“

Die Wiener Austria gewann nach sieben sieglosen Pflichtspielen endlich wieder einmal ein Spiel und schlug den Regionalligisten St. Anna/Aigen klar mit 4:0. Was sagen...

Die Wiener Austria gewann nach sieben sieglosen Pflichtspielen endlich wieder einmal ein Spiel und schlug den Regionalligisten St. Anna/Aigen klar mit 4:0. Was sagen die Fans zu diesem Pflichtsieg? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Einerseits absoluter Pflichtsieg, selbstverständlich auch in der aktuellen Form, und mehr Pflicht als Kür. Andererseits sind wir letztes Jahr gegen Sportclub und vorletztes Jahr gegen Kapfenberg ausgeschieden, unser Erzrivale müht sich gegen ein anderes Team aus dieser Liga zu einem Sieg in der Verlängerung, aber wir stechen mit dem höchsten Sieg in dieser Cup-Runde heraus, nur Salzburg konnte genauso viele Tore in 90 Minuten schießen. Das kann man in Zeiten wie diesen schon positiv anrechnen, das violette Herz erfreuen und ein Schritt in die richtige Richtung sein. Kein riesiger Schritt, aber das Maximum dessen, was in so einem Spiel möglich ist.“

fermin: „2. Halbzeit gefiel wesentlich besser, direkter und wesentlich mehr Zugriff. Kann auch daran liegen, dass der Gegner müder wurde. Aber passt, in unserer Lage musst jedes Erfolgserlebnis mit Handkuss nehmen.“

hope and glory: „Wichtiger Pflichtsieg! Hoffe, die Tore geben den Torschützen vieeeeel Selbstvertrauen. Gegen ein RL-Team, gibt es kein „Drüberfahren“ mehr. Unsere Leistung war ok. Was mir aber die letzten Spiele aufgefallen ist, sind unsere Abspielfehler. Da bringen wir uns oft in brenzlige Situationen. Die Passgenauigkeit gehört verbessert. Gegen „tiefstehende“ Gegner, sollte auch mit mehr Tempo gespielt werden bzw. einmal ein Gegner im 1:1 überspielt werden. Wir kommen so nur ganz schwer zu Chancen.“

fak-ler: „Pflichtsieg. Vielleicht der erste Schritt.“

Decay26: „Also berauschend war das jetzt auch nicht, wieder viele individuelle Fehler. In der Rückwärtsbewegung auch immer wieder sehr anfällig. Bin aufs Derby gespannt.“

KindausFavoriten: „Positiv: Dass Fitz endlich wieder einmal was gelungen ist, Belohnung dafür, dass er sich zerrissen hat. Dass Jukic sehr dynamisch und engagiert war und sowas wie Chefqualitäten gezeigt hat. Dass Gruber das ohne Verletzung überstanden hat. Negativ: Dass Galvao mittlerweile sogar gegen so einen Gegner überfordert ist. Dass Jukic der Einzige war, bei dem man einen deutlichen Vorteil gesehen hat, den eigentlich alle Erstligaspieler haben sollten, nämlich dass sie einfach höheres Tempo gewöhnt sind. Asllani war ein Fremdkörper. Anregungen: Kann man bitte den Hosiner als persönlichen Abschlusstrainer für Mucki einsetzen?“

valentin1911: „Ist aber schon etwas fragwürdig, dass in einer Cup-Partie Kani und Guenouche eher als RAV eingesetzt werden als Pazourek. Heute hätte man auf jeden Fall auch zur 65. Minute Pazourek bringen können.“

ViolaRoss: „“Pflichtsieg“ (obwohl es den schon lang nicht mehr gibt) erledigt. Von ansehnlicher Fußball noch immer weit entfernt. Aber lieber ein dreckiger Sieg als eine „saubere“ Niederlage. Nun voller Fokus auf das Derby.“

tosale: „Wenn man sich die Ergebnisse der gesamten runde ansieht, sticht ja unseres fast heraus. Und in Wahrheit hätten wir (zumindest) doppelt so viel Tore schießen „müssen“ (ev. auch wieder das eine oder andere kassieren können)!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 4:0-Auswärtssieg der Austria im Cupspiel gegen St. Anna/Aigen.