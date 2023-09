Rapid-Fans: „Von den Ersatzspielern hat sich niemand aufgedrängt“

Der SK Rapid und seine Fans erlebten gestern im Cup-Spiel einen kuriosen Abend. Die Hütteldorfer, die ihre Mannschaft auf mehreren Positionen verändert in die...

Der SK Rapid und seine Fans erlebten gestern im Cup-Spiel einen kuriosen Abend. Die Hütteldorfer, die ihre Mannschaft auf mehreren Positionen verändert in die Partie schickten, schafften es mit etwas Glück in die Verlängerung, die aufgrund eines Flutlichtausfalls lange unterbrochen werden musste. Erst nach dieser Pause sorgten die Wiener für klare Verhältnisse und wurden ihrer Favoritenrolle endlich gerecht. Wir wollen uns nun ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Synetic: „Also dieses Spiel hatte alles und war daher wirklich legendär. Ganz anders als unser Spiel – das war grottig in den ersten 90 Minuten.“

Wuifal: „Daran werden wir uns erinnern. Garnieren wir diesen Abend mit dem Cup-Titel. Forza Rapid!… Wenn´s diese Cuppartie im ARD oder ZDF spielt, schnalzt jeder mit der Zunge und erzählt, wie geil der DFB-Pokal ist und dass es sowas bei uns nicht gibt. Wenn man nicht gerade Rapid-Fan ist, war das ein wirklich unterhaltsamer Abend!“

Zuckerhut: „Mit Dusel in die Verlängerung. Wenigstens war es dann dort souverän.“

LaDainian: „Flutlichtausfall einer von uns. Ohne den hätten wir vermutlich auch noch verloren. Ein unglaublicher Abend, der über weite Strecken einfach nur grausam war, Gurten hat sich das ehrlich gesagt nicht verdient…“

Boidi: „Bis zum 2:1 von Gurten war das nichts. Dann ist es was geworden. Gale bemüht und zeigt Ansätze, bei Nana sieht man immer mehr was Zoran Barisic meint, bei Kongolo bin ich mir nicht so sicher. Strunz komplett außer Form, Moormann gegen einen Regionalligisten teilweise komplett überfordert, ob das noch was wird bezweifle ich bei beiden. Ansonsten vor Ort richtig gute Stimmung in Ried. Bin aber nach dem Flutlichtausfall heim.“

mrneub: „Amüsantes Spiel. Greil hat wohl seine letzte Chance auf einen Kaderplatz verspielt.“

Silva: „Eines noch bevor ich gehe: Das war heute die perfekte Probe für das Derby. Da geht es ja nicht darum die bessere Mannschaft zu sein, sondern es reicht sich zum Sieg zu brunzen.“

revo: „Einige Rapid-ASBler tun so als hätten sie noch nie ein Rapid-Cupspiel zuvor gesehen. Jammert ruhig weiter. Ich feiere diesen Sieg und den Aufstieg.“

Floinger: „Die Verlängerung war souverän. Über die 90 Minuten davor hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens.“

flo_gw: „Was für ein lethargischer Auftritt während der regulären 90 Minuten. Man kann festhalten, dass sich niemand der Ersatzspieler heute aufgedrängt oder gar für Startelfeinsätze empfohlen hat. Am wichtigsten ist aber dennoch der Aufstieg in die nächste Runde.“

SEGGA: „Würde einen Schlussstrich drunter ziehen, anstatt wieder eine knappe Woche zu sudern, wie es hier ja an sich Usus ist! Man hat drei, vier Spiele dominiert und nicht gewonnen, es wurde gesudert, man hat heut – ich sag mal soft – nicht so gut gespielt und gewonnen, somit ist das Ziel erreicht, ganz wurscht wie! Am Wochenende wird man wieder einen anderen Auftritt sehen, da bin ich sehr zuversichtlich und dann hoffentlich auch mal mit 3 Punkten belohnt werden!“

