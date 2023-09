Austria-Fans: „Zwei Schicksalsspiele für Trainer Wimmer“

In den letzten sieben Pflichtspielen ging die Wiener Austria sieben Mal als Verlierer vom Platz und erreichte nur zwei Unentschieden. Die Fans hoffen, dass...

In den letzten sieben Pflichtspielen ging die Wiener Austria sieben Mal als Verlierer vom Platz und erreichte nur zwei Unentschieden. Die Fans hoffen, dass sich dies heute beim Cup-Spiel gegen USV St. Anna am Aigen ändern wird. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Decay26: „Vor dem Derby haben wir im Cup noch eine schwierige Aufgabe zu meistern. Bin gespannt ob die Jungs Moral zeigen und endlich mal wieder einen Sieg einfahren.“

Triggerpoint: „Muss gewonnen werden – mittlerweile ist der Cup meine größte Hoffnung.“

lxkas1911: „Ich hoffe die Mannschaft nimmt den Gegner auch ernst. Noch so eine Blamage schaffe ich kein drittes Mal.“

ViolaRoss: „Ich glaube, dass der Cup und das Derby für Wimmer die zwei Schicksalsspiele sind. Alles unter zwei Siege kostet ihm den Posten. Nur was ich seit Tagen nachdenke ist, was dann? Mir würde kein Name einfallen, der es mit der Mannschaft besser machen würde. Aber ist ja auch egal wen ich mir ausdenken würde, die Austria schafft es immer wieder Namen aus dem Hut zu zaubern die keiner am Radar hat.“

DaMarkWied: „Was mich sehr am „eingeschlagenen Weg“ nervt sind nicht die Ergebnisse an sich, sondern die offensichtlich negative Entwicklung bzw. die sportliche Stagnation und der Umgang unserer Verantwortlichen damit. Was wird da von „spannendem Team“ und „eigentlich guten Leistungen“ geredet, nachdem man gegen Hartberg und Altach auf den Deckel bekommt? Pure Realitätsverweigerung. Wenns denn wenigstens gute Leistungen gewesen wären, aber es waren jeweils lediglich gute erste 15-20 Minuten. Danach bieder, ideenlos und defensiv vogelwild. Und das seit vielen Wochen. Es bessert sich einfach nicht. Und dass unser Kader schlechter als jener von z.B Hartberg oder Altach sein soll, das lasse ich mir sicher nicht einreden.“

cyprusfan: „Ich trau ihnen zu, auch dieses Match peinlichst zu verlieren.“

Nuggetface: „Bis auf die Defensive, sehe ich nach wie vor auch Qualität. Wie der Kader allerdings zusammengestellt ist zipft mich an. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir heute mal weiterkommen. Wurscht wie. In den letzten Jahren haben wir uns im Cup immer blamiert und diese Saison hoffe ich, dass wir endlich mal wieder zumindest ein Viertelfinale erreichen. „

ViolaRoss: „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich hoffe auch sehr, dass mit heute der Wurm entfernt und der Knoten entknotet wird und wir wieder in die Spur zurückfinden. Ich war auf jeden Fall noch selten so nervös vor einem Spiel gegen einen „kleinen“ Gegner. Wobei zurzeit eher wir der kleine Gegner sind.“

Decay26: „Ich denke es wird ein wenig Rotation geben. Würde aufgrund der Rot-Sperre von Galvao mit der Innenverteidigung spielen, welche auch im Derby zum Einsatz kommen wird. Um eine etwas eingespieltere Innenverteidigung zu haben.“

valentin1911: „Gruber, Ranftl, Guenouche und Fitz würde ich mal eine Pause gönnen vor dem Derby. Handl (Verletzung gehabt) und Holland (34) auch.“

