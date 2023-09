Rotation oder Bestbesetzung? Die Kommentare der Rapid-Fans vor dem Cup-Spiel

Der SK Rapid trifft heute im Cup auf Union Gurten. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dieser Begegnung sagen und was sie...

Der SK Rapid trifft heute im Cup auf Union Gurten. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dieser Begegnung sagen und was sie von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sterz: „Für Ante Bajic ist dieses Spiel jedenfalls ein besonderes. Er spielte über vier Jahre für Gurten und wechselte danach nach Ried. Ich hoffe für ihn, dass er bei diesem Spiel Einsatzminuten erhält. Im September wurde noch kein Spiel gewonnen. Das Derby steht vor der Haustür. Ein Sieg „muss“ her. Ich bin der Meinung, dass eine kleine Rotation zum Sturm-Spiel kein Problem darstellen sollte. Es geht ums Weiterkommen mit einem möglichst geringen Personalverschleiß.“

Boidi: „Bin gespannt auf die Aufstellung und welche Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen. Kongolo würde ich in der Innenverteidigung spielen lassen, damit er reinkommt. Die Frage ist nur ob Leo/Maxi das Innenverteidiger-Duo für das Derby bilden (dann würde ich im Cup Leo schonen) oder Leo/Kongolo (dann würde ich dieses Duo auch im Cup spielen lassen). Auch Gale oder Grgic wären für den ersten Startelfeinsatz prädestiniert.“

Woody: „Würde in Vorbereitung des Derbys mit Gale/Bajic am Flügel und Grüll im Sturm starten. Ich mag Mayulu, aber wir brauchen vorne mehr Durchschlagskraft!“

schleicha: „Würde einige Amateure reinrotieren bzw. mitnehmen – und generell mit einer B-Elf auflaufen. Sollte es doch nicht laufen, kann man entsprechend das Stammpersonal einwechseln. Das Derby ist unglaublich wichtig und muss gewonnen werden, da müssen alle Stammkräfte voll fit sein. Ein X oder eine Niederlage und man hat einen absoluten Katastrophenstart hingelegt.“

FloRyan: „Gerade gegen einen Regionalligisten gibt es nur sehr wenige Argumente die gegen einen Einsatz von Zivkovic sprechen.“

mrneub: „Würde auf alle Fälle Zivkovic bringen, Fally braucht eine Pause und Zivkovic hat es sich verdient.“

SandkastenRambo: „Das letzte was wir aktuell brauchen ist eine holprige Cup-Runde. Also einfach in Bestbesetzung antreten in der ersten Halbzeit alles unter Dach und Fach bringen und zur Halbzeit durchwechseln.“

Schwemmlandla3: „Natürlich wird kein Spieler der Amas für diese eine Partie hochgezogen. Der Kader der Kampfmannschaft ist groß genug und dort gibt es genügend Spieler die dringend Spielpraxis brauchen. Sei es die Neuen wie Nana, Kongolo, Grgic, oder sei es generell Spieler die wenig Einsatzzeit bekommen haben.“

thomasSCR: „Ich hoffe, dass man Gale endlich spielen lässt, dieses behutsame Vorgehen geht mir schon so wohin (Demir, Zivkovic, Zimmermann, Bajlicz) um ein paar Beispiele zu nennen. Solche Spieler musst ins kalte Wasser hauen, wenn es klappt freut sich ein jeder, wenn nicht – na mein Gott – dann wirds halt noch a bisserl dauern, aber ständig lesen zu müssen, dass ein Spieler nicht verheizt werden soll, oder es zu früh ist Spieler spielen zulassen ist absurd. Zivkovic und Gale in die Mannschaft, jetzt!“

Silva: „Bei Gale hat es ja erst genau ein Spiel gegeben, bei dem ein Einsatz möglich gewesen wäre. Das war halt ein Spitzenspiel, womit es schon verständlich ist, dass man da lieber auf die Spieler setzt, bei denen man wie sie sich in der Mannschaft präsentieren. Kühn, Grüll und Bajic sind ja keine Nasenbohrer auf der Position von Gale, und Greil und Strunz wurden wohl vorgezogen, weil beide Positionen (ST bzw. OM) spielen können, bei denen man sonst keine Alternative gehabt hätte. Gegen Gurten sehe ich dann schon die Chance, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler einsetzt, der sich aufdrängt, aber den man sich noch nicht zugetraut hat. Wäre sicher eine gute Möglichkeit um Zivkovic ein paar Minuten zu ermöglichen und Gale erstmalig spielen zu lassen, sowie ein paar Ergänzungsspielern Einsatzzeiten zu geben. Zu viel sollte man dann aber wohl auch nicht rotieren.“

LiamG: „Warmschießen und Selbstvertrauen für Sonntag tanken ist angesagt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Cup-Spiel des SK Rapid gegen Union Gurten.