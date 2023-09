Sturm-Coach Ilzer: „Du kannst dir keinen Fehltritt leisten“

Der SK Sturm Graz trifft in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf den SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost. Das Spiel wird...

Der SK Sturm Graz trifft in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf den SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost. Das Spiel wird am Mittwoch, dem 27. September, um 19 Uhr am Sportplatz Leobendorf angepfiffen. Während der SK Sturm in der ersten Runde den SAK Klagenfurt mit 7:2 eliminierte, setzte sich Leobendorf gegen den Zweitligisten SV Horn mit 3:2 nach Verlängerung durch. Das Spiel wird live auf www.oefb.tv/live übertragen.

Cheftrainer Christian Ilzer über das Spiel: „Der ÖFB Cup ist ein KO-Bewerb, dementsprechend ist von Anfang an eine enorme Brisanz drinnen – du kannst dir keinen Fehltritt leisten. Wir haben uns sehr detailliert und mit großer Konzentration auf unsere nächste Hürde – den SV Leobendorf – vorbereitet. Mit Sahanek, Miesenböck oder Pranjic haben sie Spieler, die man bestens aus dem Profifußball kennt, dazu zwei sehr spielstarke zentrale Mittelfeldspieler, laufstarke und raumgreifende Außenverteidiger und mit Bartholomay einen absoluten Leader in der Innenverteidigung – ein Team mit genügend Erfahrung und Talent. Insgesamt ein sehr spielstarker Gegner und gefährlich im Konterspiel, vor allem Pranjic ist da ein echter Gefahrenherd. Natürlich sind wir morgen in dieser schönen Naturarena der ,Overdog‘ – wir benötigen extremen Aufgabenfokus, Zusammenhalt und überzeugendes Teamwork, dann werden wir unserer Favoritenrolle gerecht werden.“

Ilzer zur Personalsituation: „Wir wollen mit größtmöglicher Frische in das morgige Spiel gehen, weil wir extreme Schärfe gegen den Ball sowie Präzision, Dynamik und Tempo mit dem Ball brauchen. Spieler, die leicht angeschlagen sind oder deren Akkus noch nicht vollständig aufgeladen sind, bekommen eine Pause. Unser Kader ist sehr ausgeglichen und gibt uns dazu die Möglichkeit.“

(Pressemeldung SK Sturm)