Rapid-Fans: „Wir müssen und werden weiterkommen“

Der SK Rapid trifft heute im Cup-Viertelfinale zuhause auf den SKN St. Pölten und die Fans hoffen auf einen Sieg zum Pflichtspiel-Auftakt. Wir fassen die Erwartungshaltungen der Rapid-Anhänger zu diesem Spiel zusammen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

26A: „Ich hoffe auf eine befreit aufspielende Rapid – befürchte aber ein krampfhaftes Spiel, dass wir aber knapp gewinnen werden.“

schleicha: „Erste Partie im Frühjahr im Cup ist natürlich spannend. Gehe aber davon aus, dass wir souverän gewinnen. Vor allem deshalb, weil wir meiner Meinung nach sehr wenig zulassen unter Klauß. So zumindest mein Eindruck.“

Grüner-Wiener: „Hoffe die Mannschaft nimmt das Spiel ein wenig ernster als ich. Ich überlege eigentlich nur mehr wen wir wohl im Halbfinale bekommen und Klagenfurt ist auch schon gebucht.“

Hiasl99: „Hoffe auf ein Spiel, das unsere Nerven nicht zu sehr strapaziert. Geh aber ehrlich gesagt von einem knapperen Ding aus als viele hier erwarten. Tipp: 2:0, Treffer durch Burgi (65.) und Lang (90.)“

FloRyan: „Wir müssen und werden weiterkommen. Alles andere ist im Cup zweitrangig. Bin auf die taktische Aufstellung, unsere Spielanlage und die Umsetzung der Mannschaft gespannt.“

TheMichii: „Mit Gschweidl und Tadic kommen gleich zwei Stürmer von St. Pölten nach Wien, die immer wieder gerne gegen uns treffen. Vorsicht ist geboten. Die Spieler dürfen es nur nicht wie vor zwei Jahren gegen Hartberg machen. Klar schönes 1:0 von Knasi, aber danach war es vogelwild.“

FloRyan: „Hab mir gerade den Kader vom SKN St. Pölten angesehen. Ein paar bekannte Namen aus der österreichischen und deutschen Liga sind dort unter Vertrag: Thesker, Bauer, Ramsebner, Ritzmaier (!), Stendera, Tartarotti, Scharner (Sohn von Paul), Schütz, Salomon, Gschweidl, Tadic. Interessant ist, dass deren Linksverteidiger Joel Dombaxi 5 Tore und 5 Assists in heuer 19 Spielen zu Buche stehen hat (4/4 in der 2. Liga, 1/1 im Cup). Top Vorlagengeber in der Liga sind Gschweidl (5 Assists), Dombaxi (4), Stendera (4) und Monzialo (4). Top Torschützen sind Tadic (10 Tore), Scharner (ZM/RM, 6), Gschweidl (4), Dombaxi (LV, 4) Keiblinger (RV, 3).“

Homegrower: „St. Pölten wird gleich mal ein ordentlicher Prüfstein, nicht dass man einen Sieg erzittern muss, aber eine ordentliche Leistung wird mindestens notwendig sein.“

TheMichii: „Kasengele, Zivkovic, Seydi, sind nicht im Kader von Rapid II im Trainingslager. Somit wohl wirkliche Alternativen für das Spiel!?“

Schwemmlandla3: „Mir persönlich hat die Winterpause sehr gutgetan. Etwas Abstand von der wöchentlichen Droge Rapid schadet dann mal doch nicht. Aber jetzt wird es Zeit, dass es losgeht. Freu mich drauf. Meine Family wohl auch, dass sie mal wieder ohne mir was machen können. Sonntagmittag geht es los, gegen Mitternacht dann hoffentlich wieder zuhause. Auf einen Cup-Sieg!“

bronaldo: „Ich liebe Cup Spiele, nicht umsonst war das Highlight der Saison in Ried gegen Gurten. Nach Europacup Spielen und den Topspielen in der Liga, kommen für mich direkt die Cup Spiele. Diese Spiele immer ein Endspielcharakter, wo auch immer wieder kleinere Vereine weiterkommen (Sportklub letzte Saison). Da kann ein Ligaspiel gegen Hartberg Klagenfurt und Co nie mithalten. Auswärts spielt man dann in den Dörfern Österreichs wo Tribünen gebastelt werden und die Veranstalter die kreativsten Einfälle haben.“

schleicha: „Persönlich finde ich sowieso, dass Spiele wo eine Entscheidung fallen muss die absolut besten sind. Bei Rapid besonders. Die unzähligen EC-Quali-Runden, Entscheidungsspiele in der Gruppe (wie z.B. einst gegen Rangers) oder eben im Cup, sind einfach die Highlights jeder Saison. Da ist die Stimmung meistens besonders, auch wenn es nicht ausverkauft sein sollte. Bin jedenfalls schon top motiviert für Sonntag.“

