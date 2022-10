Rapid-Fans: „Zoki gegen Pacult ist etwas Besonders“

Der SK Rapid Wien trifft nach dem Cup-Sieg gegen die WSG Tirol auf Austria Klagenfurt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom...

Der SK Rapid Wien trifft nach dem Cup-Sieg gegen die WSG Tirol auf Austria Klagenfurt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom zweiten Pflichtspiel unter Interimstrainer Peter Pacult erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

FloRyan: „Samstag gehts gegen den Tabellenvierten aus Klagenfurt weiter! Diese hatten zuletzt 3 Auswärtssiege in Folge (Hartberg, Altach, WAC) und insgesamt 3 der letzten 5 Spiele gewonnen (Siege vs. Lustenau, Hartberg und Altach, Niederlagen vs. PASK und Sturm). Wir haben die letzten 4 Heimspiele nicht gewinnen können (3N: Austria, WAC, Sturm, 1U: Lustenau). Der letzte und bisher einzige Heimsieg in dieser Saison glückte uns vor knapp 3 Monaten gegen Ried (1:0).“

Patrax Jesus: „Aktuell ein Spiel auf Augenhöhe. klagenfurt ist mannschaftlich einfach über uns zu stellen, dafür ist klagenfurt individuell schwächer. bin gespannt wie zoki das spiel anlegen wird.“

Batigol_7: „Ferdl hat die Truppe letzte Saison mit null Auswärtssiegen von Didi übernommen und übergibt sie jetzt mit nur einem Heimsieg. Kannst eigentlich nicht erfinden, wie wir hergebeutelt werden seit längerem und heuer gabs noch nicht mal eine wirkliche Doppebelastung und einen großen Kader.“

TomTom90: „Zoki vs. Peda auf den Trainerbänken, alleine wegen dieser Konstellation muss man schon in Stadion gehen. Wenn wir auch hier gewinnen, dann könnten es gute Wochen werden.“

Mecki: „Ob Hofmann oder Sollbauer auf der Bank sitzt ist egal, aber ich würde auf jeden Fall die junge Innenverteidigung forcieren. Falls Kühn spielen sollte, dann natürlich ihn in die Startelf statt Bajic und Savic raus aus dem Kader. Ich habe noch gar kein Gefühl für die Partie, im Hinblick auf ein oberes Playoff ist es aber irre wichtig. Auf jeden Fall ist es schön, wieder ein wenig Hoffnung zu haben, dass es kein ganz furchtbarer Kick zum Anschauen sein wird.“

Gunner: „Gibt am Samstag auch wieder viele Freikarten-Aktionen für Kinder, u.a. mit Kinderfreunde Wien. Wäre auch aus diesem Grund schön und wichtig, wenn man endlich mal ein bisschen was zeigen würde am Feld, damit die Kids eine positive Stimmung erleben, Spaß haben und gerne wieder kommen. Zuletzt hat man solche Partien meistens komplett verkackt und gar keine Werbung beim potentiellen Zuschauer-Nachwuchs machen können. Außerdem ist „Tag der Generationen“, wo auch viele ältere Personen aus diversen Pensionisten-Wohnhäusern auf die Nord eingeladen wurden.“

weizi72: „Zoki gegen Pacult ist halt schon was Besonderes.“

Glaukom2: „Ich hoffe, dass Rapid gegen die Klagenfurter Austria die Bilanz weiter ausbaut. Seit dem Aufstieg der Klagenfurter gab es in 5 Spielen 3 Siege und 2 Remis – Torverhältnis 10:4. Favoriten sehe ich keinen in diesem Spiel. Ich erwarte mir aber, dass man ein Stück besser spielt als gegen die WSG. Als allzeit positiv gestimmter wäre ein 2:0 für Rapid ein respektables Ergebnis. Sollte es ein bisschen mehr sein auch OK. Für mich schon ein sechs Punkte Spiel.“

