„Schobi“ ist nach einem Jahr zurück in Wien

Nach einem Jahr ist der langjährige Rapid-Spieler Philipp Schobesberger wieder zurück in Wien. Der 29-Jährige schließt sich der bald seit zehn Jahren von Toni Polster trainierten Wiener Viktoria an.

Nach seinem Aus bei Rapid im Juli 2022 war Schobesberger zunächst zwei Monate vereinslos, ehe er sich dem SKU Amstetten anschloss, wo er fünf Monate verbrachte und in neun Spielen zweimal traf. Im vergangenen Februar folgte ein Wechsel in die Oberösterreichliga zum ASKÖ Oedt, wo er dreimal von Beginn an spielte, dreimal ausgewechselt wurde, einen Treffer erzielte, im Saisonfinish aber wieder verletzt ausfiel.

Die Karriere des pfeilschnellen Schlitzohrs wurde immer wieder von schweren Verletzungen überschattet. Bei Rapid fiel er fast die Hälfte seiner acht Vertragsjahre aus, zog sich unter anderem einen Kreuzbandriss zu, hatte Probleme mit Oberschenkel, Hüfte und ein langwieriges Knochenödem. Obwohl Schobesberger schon 2015 kurz vor einem Wechsel nach England stand, der Rapid damals etwa fünf Millionen Euro eingebracht hätte, blieb er schließlich von 2014 bis 2022 ein Grün-Weißer und kam für Rapid in 164 Partien auf 31 Tore und 44 Assists. Somit machte er im Schnitt pro Saison nur knapp 20 Spiele.

Bei der Wiener Viktoria in der Regionalliga Ost ist er nicht der einzige neue Spieler mit Bundesligaerfahrung: Die Meidlinger holten unter anderem auch Nico Löffler und Patrick Wessely aus Stripfing, sowie den kurzzeitigen Deutschland-Legionär Dominik Rotter, der bereits in der Vergangenheit lange und erfolgreich für die Viktoria spielte.