Wacker Innsbruck tätigt „Königstransfers“, Altach verbreitert seinen Kader

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Ronivaldo

ST, 31, BRA | SC Austria Lustenau – > FC Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck tätigt seinen „Königstransfer“, bevor die Transferzeit so richtig in Schwung kommt. Mit dem Brasilianer Ronivaldo kommt der Torschützenkönig der vergangenen Saison, sowie der vorweggenommene Schützenkönig der laufenden Saison an den Tivoli. In den letzten knapp drei Jahren erzielte der 31-Jährige 60 Zweitligatreffer für den SC Austria Lustenau, nachdem er zuvor bei der Wiener Austria aufgrund von chronischen Verletzungen zu keinem einzigen Bundesligaeinsatz kam. Dies ist auch das einzige Fragezeichen hinter der Verpflichtung des routinierten Mittelstürmers. Wenn Ronivaldo fit und gesund bleibt, könnte er zu einem Garanten für einen Wiederaufstieg der Innsbrucker in die Bundesliga werden. In Innsbruck unterschrieb er nun einen Zweijahresvertrag und wechselt ablösefrei.

Fabio Viteritti

OM, 27, GER | FSV Zwickau – > FC Wacker Innsbruck

Auch einen Spieler, der Ronivaldo mit den nötigen Pässen versorgen kann, scheinen die Innsbrucker bereits gefunden zu haben. Der 27-jährige Italo-Deutsche Fabio Viteritti wechselt vom FSV Zwickau nach Tirol und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der 27-Jährige gilt als umsichtiger und technisch starker Spielmachertyp, der aber auch auf die Außenpositionen ausweichen kann und als flinker, spielintelligenter Akteur gilt. In der vergangenen Drittligasaison erzielte er in 30 Spielen sieben Tore und sieben Assists für die Zwickauer, die am letzten Spieltag den Klassenerhalt fixierten. Zuvor spielte Viteritti für Energie Cottbus, die TSG Neustrelitz und den 1.FC Magdeburg.

Tino Casali

TW, 24, AUT | SV Mattersburg – > SC Rheindorf Altach

Der SC Rheindorf Altach verstärkt sich mit drei neuen Spielern und bedient sich dabei, wie es die Corona-Krise von Beginn an vermuten ließ, bei der „kleineren Konkurrenz“ oder in der 2.Liga. Aus Mattersburg kommt der 24-jährige Torhüter Tino Casali, der zuletzt in drei Saisonen auf zwölf Pflichtspieleinsätze für die Burgenländer kam. Casali kommt als klare Nummer Zwei hinter Routinier Martin Kobras, nachdem die Ersatztorhüter Reuf Durakovic und Benjamin Ozegovic den Klub im Sommer verlassen werden.

Mario Stefel

LA, 24, AUT | SV Horn – > SC Rheindorf Altach

Aus Horn verpflichtet der SCR Altach den Linksaußen Mario Stefel, der erst im vergangenen Sommer vom SC Wiener Neustadt ins Waldviertel wechselte und sich bei den Hornern positiv entwickelte. In 25 Pflichtspielen erzielte der 24-Jährige zwar selbst nur zwei Treffer, bereitete aber gleich elf Tore vor. Davor absolvierte Stefel 113 Pflichtspiele für die Wiener Neustädter und wurde gegen Ende hin zum Leistungsträger für die Blau-Weißen. Der talentierte Offensivspieler ist zudem vielseitig einsetzbar und kam in der laufenden Saison nicht nur als Linksaußen, sondern auch als offensiver Mittelfeldspieler und auf der rechten Offensivseite zum Einsatz. Sogar als linker Flügelverteidiger lief er einmal auf.

Nosa Edokpolor

LV, 23, AUT/NIG | Blau-Weiß Linz – > SC Rheindorf Altach

Die linke Seite der Altacher könnte Stefel demnächst mit dem Linksverteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor bilden. Der in Nigeria geborene Österreicher galt früher als riesiges Talent, wechselte 18-jährig in den Nachwuchs von Palermo, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Später kickte er für den FC St.Veit, die zweite Mannschaft des Wolfsberger AC, den SV Horn und schließlich Blau-Weiß Linz, das er allerdings nicht Guten verließ. Nachdem Edokpolor eine Einwechslung verweigerte, wurde er vom Stahlstadtklub suspendiert. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Wechsel nach Altach, der am 1.August offiziell über die Bühne gehen wird, bereits festgestanden sein. In der 2.Liga bestritt Edokpolor in den letzten beiden Jahren 61 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore und einen Assist.