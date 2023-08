Al-Hilal holt zwei weitere Stars, Mwene gibt sein Mainz-Comeback

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Sergiño Dest

RV, 22, USA | FC Barcelona – > PSV Eindhoven

Die PSV Eindhoven lieh den in den Niederlanden geborenen US-Teamspieler Sergiño Dest vom FC Barcelona aus. Der 22-Jährige debütierte bereits beim 2:2 in der Champions-League-Qualifikation bei den Glasgow Rangers, kam dabei aber auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger zum Einsatz, weil rechts Jordan Teze gesetzt ist. Dest kommt aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam, absolvierte für Barcelona 72 Pflichtspiele, blieb aber deutlich hinter den Erwartungen. Die PSV hält eine Kaufoption auf den 26-fachen Nationalspieler.

Philipp Mwene

RV, 29, AUT | PSV Eindhoven – > FSV Mainz 05

Nachdem der Transfer von Sergiño Dest öffentlich wurde, war klar, dass Philipp Mwene bei der PSV Eindhoven keine große Zukunft mehr haben würde. Auch in den letzten Partien stand der Österreicher nicht mehr im Matchkader der Niederländer. Deshalb kehrt Mwene nun nach zwei Jahren nach Mainz zurück, wo er zuvor in drei Jahren 31 Spiele bestritt. Die Mainzer sollen 1,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen – Sportdirektor Christian Heidel erklärte: „Mit Phillipp Mwene gewinnen wir einen Spieler für uns, den wir gut kennen und der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt, entsprechend haben wir lange und geduldig an dieser Verpflichtung gearbeitet“

Josip Sutalo

IV, 23, CRO | Dinamo Zagreb – > Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam feiert die Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Josip Sutalo von Dinamo Zagreb. Der kroatische Rekordmeister erhält eine Ablöse von 20,5 Millionen Euro, womit Sutalo der fünftteuerste Verkauf nach Modric, Olmo, Pjaca und Gvardiol wurde. Sutalo ist nach Jakov Medic bereits der zweite kroatische Innenverteidiger, den Ajax in dieser Transferperiode holte. Zuvor hatten die Amsterdamer mit Jurrien Timber seinen Top-Innenverteidiger um 40 Millionen Euro an Arsenal verkauft. Timber zog sich allerdings nach wenigen Wochen bei den „Gunners“ einen Kreuzbandriss zu. Neben Ajax waren zuletzt auch Leverkusen, West Ham und die Fiorentina an Sutalo interessiert.

Aleksandar Mitrovic

ST, 28, SRB | Fulham FC – > Al-Hilal

Der serbische Nationalteam-Rekordtorschütze Aleksandar Mitrovic verlässt den Fulham FC nach 5 ½ Jahren und wechselt nach Saudi-Arabien. Für die „Cottagers“ erzielte Mitrovic in dieser Zeit 111 Tore in 206 Spielen und war sowohl in der zweiten englischen Leistungsklasse, als auch in der Premier League stets ein verlässlicher Goalgetter. Die nächsten drei Jahre verbringt Mitrovic zum „Abcashen“ in der Wüste: Der Serbe wechselt um fast 53 Millionen Euro zu Al-Hilal, das mittlerweile 350 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat. Zuvor waren auch schon Neymar, Malcom, Milinkovic-Savic, Ruben Neves und Koulibaly zu den Saudis gewechselt.

Bono

TW, 32, MAR | FC Sevilla – > Al-Hilal

…und mit dem marokkanischen Teamtorhüter Bono setzte Al-Hilal noch einen drauf. Der 32-jährige Yassine Bounou, der weithin nur als Bono bekannt ist, verlässt den FC Sevilla nach vier Jahren und zwei Europa-League-Titeln und schließt sich dem saudischen Großeinkäufer bis Sommer 2026 an. Der 55-fache Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft mit grandiosen Leistungen auf sich aufmerksam machte, kostet Al-Hilal 21 Millionen Euro Ablöse. Der Linksfuß war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei den Bayern, bei PSG und bei Inter Mailand im Gespräch.