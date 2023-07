CL-Quali-Debütant vor Aufstieg in die nächste Runde

Heute gehen einige Rückspiele der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League über die Bühne. Wir haben wie zu jedem Europacup-Spieltag auch heute eine kleine Vorschau...

Heute gehen einige Rückspiele der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League über die Bühne. Wir haben wie zu jedem Europacup-Spieltag auch heute eine kleine Vorschau für euch!

BATE Borisov – FK Partizani Tirana

Dienstag, 18.07. 2023, 20:00 Uhr

Dass BATE Borisov aktuell noch seiner Form hinterherläuft, konnte man auch im Hinspiel sehen. Beim 1:1 gegen den FK Partizani Tirana war man die etwas schwächere Mannschaft und fand kaum ins Spiel, gegen die etwas dominanteren Albaner. 42% Ballbesitz, weniger Torschüsse und Eckbälle als der Gegner, waren das Resultat. Die Weißrussen gingen dennoch in der 58. Minute in Führung, die allerdings nur acht Minuten später egalisiert wurde.

Auch in der heimischen Meisterschaft läuft es nicht gut für den 15-fachen weißrussischen Meister, der zwischen 2006 und 2018 jedes Jahr die Meisterschaft gewann und seitdem in der Liga auf einen Erfolg wartet. Aktuell liegt man nur auf Platz 5 und holte aus den ersten 14 Partien nur 22 Punkte. Der Rückstand auf Neman Grodno beträgt bereits zehn Punkte.

Aufgrund der geopolitischen Situation kann die Partie nicht in Weißrussland ausgetragen werden. Das Spiel geht in Ungarn über die Bühne, sodass der Heimvorteil wegfällt. Ein weiterer Punkt, der den Albanern in die Hände fällt, da man ihnen auch im Rückspiel durchaus einiges zutrauen darf. Gegen Ende der Saison präsentierte sich die Mannschaft in der Liga bärenstark und sicherte sich mit einer Siegserie den Meistertitel. Aus den letzten sieben Liga-Spielen holte man stolze sechs Siege und ein Unentschieden, weshalb die Albaner in diesem Auswärtsspiel, das eigentlich keines ist, für uns der leichte Favorit sind.

FC Flora Tallinn – Raków Częstochowa

Dienstag, 18.07. 2023, 19:00 Uhr

Raków Częstochowa war vergangene Saison das Maß aller Dinge in der polnischen Liga. Drei Tage vor Ende der Saison stand der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte fest, nachdem man in den beiden Vorsaisonen jeweils Vizemeister wurde und den polnischen Cup gewann. Der Verein nimmt heuer zum ersten Mal überhaupt an der Champions League Qualifikation teil und hat nach dem 1:0-Heimsieg gegen Flora Tallinn noch eine blütenweise Weste. Nur den heimischen Cup konnte man nicht verteidigen, da man gegen Legia Warschau mit 5:6 im Elfmeterschießen verlor.

Alles andere als ein Aufstieg wäre eine große Überraschung, denn der Verein, der erst in der Saison 2018/19 in die höchste Spielklasse aufstieg, legte eine rasante Entwicklung hin, und verfügt über einen starken Kader. Tormann Vladan Kovacevic war bei Bayer Leverkusen im Gespräch, im offensiven Mittelfeld ist der aktuell verletzte Spanier Ivi López eine Scorer-Maschine, der in 113 Pflichtspielen für die Polen 49 Tore und 30 Assists beisteuerte. Es befinden sich viele starke Legionäre im Kader, wie die beiden Griechen Stratos Svarnas und Giannis Papanikolaou, oder der Ex-Hajduk-Spieler Fran Tudor.

Es ist kaum vorstellbar, dass Flora Tallinn ein Rezept gegen die kompakte Abwehr der Polen finden wird. Der 14-fache estnische Meister verfügt zwar über mehr internationale Erfahrung, hat aber bei weitem nicht dieselbe Qualität im Kader wie der heutige Gegner.

