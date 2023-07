Ein Transfer, der (fast) alle Rekorde bricht

Mikel Arteta bekommt seinen Wunschspieler fürs Mittelfeld. Declan Rice wird mit einer Ablöse von 121,8 Millionen Euro der teuerste englische Spieler aller Zeiten, der...

Mikel Arteta bekommt seinen Wunschspieler fürs Mittelfeld. Declan Rice wird mit einer Ablöse von 121,8 Millionen Euro der teuerste englische Spieler aller Zeiten, der teuerste Spieler der Premier League und der Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte der Gunners.

Teuerster Engländer aller Zeiten

Declan Rice verweist mit seinen 121,8 Millionen Euro Ablöse Jack Grealish (117,5 Millionen Euro; Aston Villa zu ManCity) und Jude Bellingham (103 Millionen Euro; Borussia Dortmund zu Real Madrid) auf die weiteren Plätze und wird damit der teuerste englische Spieler aller Zeiten.

Rekordeinkauf in der Geschichte der Gunners

Auch in der Klubgeschichte des Arsenal FC war kein Spieler teurer. Der bisher teuerste Transfer der Rekordgeschichte war Nicolas Pépé mit 80 Millionen Euro gefolgt vom eben erst verpflichteten Kai Havertz (70 Millionen Euro). Die Gunners setzen mit der Verpflichtung von Declan Rice damit auch vereinsintern neue Maßstäbe.

Teuerster Wechsel der Premier League

Zudem wird Declan Rice der teuerste Premier-League-Transfer aller Zeiten und ist damit noch teurer als Enzo Fernandez, der Anfang des Jahres um 121 Millionen Euro von Benfica zum Chelsea FC wechselte.

Zahlreiche Interessenten

Neben dem Arsenal FC war auch Manchester United, Manchester City und dem FC Bayern München Interesse am Engländer nachgesagt worden. Während sich der FC Bayern und United sehr früh aus dem Rennen verabschiedeten, zog sich City erst kurz vor der Einigung mit Arsenal zurück. Pep Guardiola war Medienberichten zufolge nicht gewillt, mehr als 93 Millionen Euro für Rice zu bezahlen.

Arsenal erfüllt Forderungen von West Ham United

Dass Declan Rice West Ham United verlassen würde, war spätestens nach dem Gewinn der Conference League klar. Dennoch beharrte man bei den Hammers bis zuletzt auf einer Ablösesumme von über 120 Millionen Euro. Die Gunners waren zuvor bereits mit zwei Angeboten abgeblitzt und haben schlussendlich den Forderungen von West Ham United entsprochen, um den Transfer über die Bühne zu bringen. Ein Transfer, bei dem wohl alle Beteiligten als Sieger vom Platz gehen. West Ham bekommt Geld für den dringend benötigten Neuaufbau, Arsenal bekommt seinen neuen Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und Declan Rice kommt bei seinem Wunschverein unter.

Rice bleibt London treu

Aufgewachsen in der Jugend des Chelsea FC wechselte Rice mit 14 Jahren zu West Ham United und feierte unter Slaven Bilic mit 18 Jahren sein Premier League Debüt. Mit 24 Jahren soll nun der nächste Schritt in der Karriere des englischen Ausnahmekönners mit dem Wechsel zu den Gunners erfolgen. Das Ziel ist es Titel zu gewinnen – eine Chance, die bei West Ham United in diesem Ausmaß nicht möglich war. Spannend: Das Emirates Stadium liegt weniger als zehn Meilen entfernt von seiner bisherigen Arbeitsstätte, dem London Stadium, der Heimstätte von West Ham United.

Entscheidender Transfer im Kampf um den Meistertitel

Die Ablösesumme ist zwar hoch, mit Declan Rice verpflichtet Arsenal aber einen der besten Spieler der Welt auf seiner Position. Ein Spieler, der mit seinen 24 Jahren noch zahlreiche Saisonen auf höchstem Level spielen kann und seinen Zenit noch lange nicht erreicht hat. Arteta will Jagd auf City machen und Declan Rice ist genau der Spieler, den man in London braucht. Das defensive bzw. zentrale Mittelfeld war insbesondere gegen Ende der letzten Saison der klare Schwachpunkt der Gunners. Jorginho konnte nicht an seine Leistungen bei Chelsea anknüpfen, Thomas Partey kam kaum mehr zum Einsatz und Granit Xhaka war nicht konstant genug. Mit Declan Rice bekommt Mikel Arteta nun einen Spieler, der perfekt in sein System passt und seit Jahren auf höchstem Niveau agiert.

Arsenal setzt Einkaufstour weiter fort

Nach Kai Havertz (70 Millionen Euro) und Declan Rice (121,8 Millionen Euro) haben die Gunners auch Verteidiger Jurrien Timber von Ajax Amsterdam um 42 Millionen Euro verpflichtet. Damit hat Mikel Arteta innerhalb der ersten beiden Transferwochen sämtliche Positionen, auf den Handlungsbedarf bestanden hat, besetzt. Mit Havertz kommt ein versatiler Offensivmann, mit Rice das neue Kernstück im Mittelfeld, das Martin Odegaard entlasten, für einen geordneten Spielaufbau aus der eigenen Hälfte sorgen und das Team der Gunners unberechenbarer lassen werden soll. Mit Jurrien Timber kommt ein Spieler ähnlich wie Ben White, der im Abwehrzentrum und auf der Außenverteidigerposition agieren kann.

Bereits im letzten Jahr haben sich die Gunners die Dienste von Zinchenko, Gabriel Jesus, Jorginho, Vieira, Trossard und Kiwior 172,2 Millionen Euro kosten lassen. Mit den ersten Ausgaben aus diesem Transferfenster steigen die Investitionen der letzten beiden Saisonen auf 406 Millionen Euro. Zum Vergleich: Meister und Champions League Sieger Manchester City hat im selben Zeitraum nur knapp 180 Millionen Euro ausgegeben.

Meisterschaftskandidat?

Ob Geld Tore schießt und Titel bringt oder nicht, wird der Verlauf der Saison zeigen. In der abgelaufenen Saison haben die Gunners einen hervorragenden Start hingelegt und wurden erst kurz vor Saisonende von Manchester City angefangen. Wenn es gelingt diesen hervorragenden Start zu wiederholen und die Leistung zu konservieren, kann der Arsenal FC im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitreden. Fakt ist: Die Gunners haben sich qualitativ verbessert. Fakt ist aber auch: Im Kampf um die Meisterschaft führt am Team von Pep Guardiola kein Weg vorbei. Die Citizens sind auch in dieser Saison der Favorit auf den Titel.

