CL-Vorschau: Arnautovic mit Comeback-Chancen gegen RB Salzburg

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien geben. Heute Abend treffen unter anderem die Salzburger auf Inter und wir wollen uns die Voraussetzungen vor diesem Duell genauer ansehen.

RB Salzburg – Inter Mailand

Mittwoch, 8.11. 2023, 21:00 Uhr

Vor dem Heimspiel gegen Inter werden die Salzburger von Verletzungssorgen geplagt. Gegen den Serie-A-Klub sind Sekou Koita, Kamil Piatkowski, Aleksa Terzic, Bryan Okoh, Lukas Wallner und Maurits Kjaergaard nicht einsatzbereit. Kjaergaard verletzte sich gegen den TSV Hartberg an der Schulter und musste operiert werden. Der Legionär wird in diesem Kalenderjahr keine Partie bestreiten können. Dazu ist Oumer Solet, der sich gegen die WSG Tirol am Oberschenkel verletzte ebenfalls fraglich. Eine gute Nachricht gibt es allerdings auch – Fernando steht nach seiner langwierigen Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining und wird, wenn alles gut verläuft, wieder ein wichtiger Faktor für Gerhard Strubers Mannschaft werden.

RB Salzburg startete mit einem überraschenden Auswärtssieg gegen Benfica in die Champions-League-Gruppenphase, verlor aber anschließend die Partien gegen Real Sociedad und das Auswärtsspiel gegen Inter. Gegen den Serie-A-Klub durfte man nach der 1:2-Niederlage aber erhobenen Kopfes das Stadion verlassen, da man eine gute Leistung auf den Platz brachte. Im Rückspiel hofft Trainer Gerhard Struber nun auf etwas Zählbares: „Wir haben es im ersten Match in Mailand wirklich gut gemacht und ganz viel von dem, was wir spielen wollen, gezeigt. Dass es letztlich nicht zu einem Punktegewinn gereicht hat, ist auch ein wenig auf die Begleitumstände zurückzuführen. Aber wir nehmen die Erfahrungen aus dem Hinspiel, ergänzt durch das Selbstvertrauen der letzten beiden Siege in Cup und Meisterschaft, mit und wollen es am Mittwoch in einer vollen Red Bull Arena hinbekommen.“

Es gibt einige Fakten, die dem österreichischen Serienmeister Hoffnung machen dürfen: Die jüngste Bilanz in Europacup-Heimspielen kann sich sehen lassen. Auch wenn das Gruppenspiel gegen Real Sociedad zuhause verloren wurde, holte man aus den letzten zehn Europacup-Partien vor heimischem Publikum sechs Siege, zwei Unentschieden und ging nur zwei Mal als Verlierer vom Platz. Vergangene Saison remisierte man außerdem gegen Inters Stadtrivalen, als man gegen den AC Milan nach einer 0:4-Niederlage in Mailand ein 1:1-Unentschieden erreichte. Gegen die AS Roma feierte man sogar einen 1:0-Heimerfolg, ehe man sich auswärts Mourinho unglücklich mit 0:2 geschlagen geben musste.

Gegen die Salzburger spricht, dass Inter aktuell richtig gut in Form ist. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi verlor heuer nur eine einzige Partie, als man zuhause mit 1:2 gegen Sassuolo überraschend als Verlierer vom Platz ging. Ansonsten gab es in der CL-Gruppenphase ein Unentschieden in der Gruppenphase gegen Real Sociedad und ein X in der Serie A gegen Bologna. Dem stehen allerdings elf Pflichtspielsiege gegenüber! Aus den letzten sieben Pflichtspielen holte der aktuelle Tabellenführer der Serie A 19 Punkte und schlug dabei unter anderem Mannschaften wie die AS Roma und Atalanta Bergamo.

Marko Arnautovic steht bei den Gästen nach zehn verpassten Pflichtspielen wieder im Kader. Der österreichische Nationalspieler zog sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, wurde aber schneller als gedacht wieder fit. Der Nationalspieler darf sich Chancen auf einen Einsatz, beziehungsweise Kurzeinsatz ausrechnen und betont, dass es ein sehr emotionales Spiel für ihn wird.

Wahrscheinlich ist, dass der Inter-Sturm aber vorerst auf Lautaro Martinez und Marcus Thuram bestehen dürfte. Dahinter agieren im zentralen Mittelfeld Mkhitaryan, Çalhanoglu und Barella. Inter bringt in diesem Mannschaftsteil viel Erfahrung und Qualität mit, sodass es die junge und ersatzgeschwächte Salzburger Mannschaft nicht einfach haben wird. Auf den Positionen der Flügelverteidiger erwarten wir Dumfries und Dimarco und in der Dreier-Abwehrkette werden Darmian, Acerbi und Bastoni vor Tormann Sommer auflaufen.

Die Verletzungsliste von Inter vergleichsweise kurz – neben Cuadrado wird nur Pavard fehlen, der sich beim Sieg eggen Atalanta verletzte und für diese Partie ausfallen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Inter findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.