RB Salzburg, Everton oder Sassuolo: Anton Matkovic heiß begehrt

Der moderne Fußball bringt es mit sich, dass junge Talente von internationalen Klubs lange aufgespürt werden, ehe sie noch eine Partie für die Profimannschaft ihres Ausbildungsvereins absolvierten. Der 17-jährige Kroate Anton Matkovic ist so ein Fall und auch der österreichische Serienmeister RB Salzburg hat seine Fühler nach ihm ausgestreckt.

Dass man langsam alt wird, erkennt man auch an den Jahrgängen der potentiellen Wechselkandidaten. Anton Matkovic, der vor 15 Monaten von der U19-Mannschaft des NK Marsonia Slavonski Brod zum U17-Team des NK Osijek wechselte und aktuell dort in der U19-Mannschaft spielt, ist nämlich ein 2006er-Jahrgang.

Hier erzielt Matkovic zwei Tore für seinen ehemaligen Nachwuchsverein NK Marsonia Slavonski Brod. Der Stürmer sorgte für das 2:0 und das 3:0 seiner Mannschaft.

Der 1.91 Meter große Mittelstürmer, der auch in der U17- und U19-Nationalmannschaft Kroatiens einberufen wurde, könnte laut dem Sportportal laola1.at schon bald ins Ausland wechseln. Neben Everton und Sassuolo soll auch Red Bull Salzburg ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Passend dazu berichteten wir, dass Eintracht Frankfurt die Fühler nach Roko Simic ausstreckte.

Ersetzt nun ein Landsmann den 20-Jährigen, der sich erst diese Saison einen Stammplatz in Salzburg erspielte? Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano ist RB Salzburg im Rennen um den großgewachsenen Stürmer:

🇭🇷 Interest growing in 17 year old Croatian talent Anton Matkovic. NK Osijek striker, attracting important clubs from Europe – understand Everton are monitoring him.

Also RB Salzburg and Sassuolo are interested, no time for decision yet but one to watch for sure. pic.twitter.com/Za5VsCXc7b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023