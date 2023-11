CL-Vorschau: BVB mit guten Chancen in der „Todesgruppe“

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine Vorschau auf die eine oder andere interessante Europacup-Partie für euch! Heute schauen wir nach Mailand und Manchester,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine Vorschau auf die eine oder andere interessante Europacup-Partie für euch! Heute schauen wir nach Mailand und Manchester, wo zwei hochkarätige Partien auf uns warten.

AC Milan – Borussia Dortmund

Dienstag, 28.11. 2023, 21:00 Uhr

Wer hätte gedacht, dass Borussia Dortmund die „Todesgruppe“ F mit Paris Saint-Germain, dem AC Milan und Newcastle United nach vier Spieltagen anführt. Es kann sich allerdings in dieser Gruppe alles sehr schnell ändern, denn zwischen Platz 1 und 4 sind es nur drei Punkte Rückstand und noch ist für keine der Mannschaften alles gewonnen oder verloren. Mit einem Sieg wäre dem BVB jedenfalls ein Überwintern in der Königsklasse gewiss.

Borussia Dortmund brachte sich mit zwei Siegen gegen den Premier-League-Klub Newcastle United in diese günstige Position, verlor aber in der Liga zweimal hintereinander. Zunächst gab es eine bittere 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München, anschließend verlor man gegen das Überraschungsteam VfB Stuttgart. Immerhin tankte man am Wochenende Selbstvertrauen, nachdem man Borussia Mönchengladbach mit 4:2 schlug. Der BVB lag dabei mit 0:2 zurück, doch ein Tor des österreichischen Nationalspielers Marcel Sabitzer leitete nach 30 Minuten den Umschwung ein. Wir sind gespannt, ob Sabitzer heute in der Startaufstellung stehen wird, oder zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

Der AC Milan fand nach Niederlagen gegen Juventus, PSG und Udinese zuletzt wieder in die Spur. Gegen Lecce gab es zwar auch nur ein 2:2-Unentschieden, doch mit einem Sieg gegen die Pariser in der zweiten Begegnung, hielt man sich in der Gruppe F die Chancen offen. Am Wochenende setzte man sich zudem mit 1:0 gegen die Fiorentina durch, wobei der einzige Treffer nach einem Elfmeter fiel.

Für die Gäste spricht, dass der AC Milan zahlreiche Akteure vorgeben muss. Rafael Leao, Mattia Caldara, Marco Pellegrino, Marco Sportiello, Pierre Kalulu und der ehemalige Salzburger Noah Okafor werden fix ausfallen, ebenso wie Ismael Bennacer, der nach seiner Knieverletzung noch nicht fit ist. Oliver Giroud fehlte am Wochenende in der Serie A wegen einer Sperre, wird heute aber in der Startaufstellung stehen. Bei den Gästen aus Dortmund sind Adeyemi und Haller krankheitsbedingt fraglich. Ansonsten stehen nur Nmecha und Duranville nicht zur Verfügung.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem AC Milan und Borussia Dortmund findet ihr bei wettbasis.com

Manchester City – RB Leipzig

Dienstag, 28.11. 2023, 21:00 Uhr

Etwas weniger spannend geht es in der Gruppe G zu, wo Manchester City und RB Leipzig bereits nach vier Spieltagen die beiden Top-Plätze nicht mehr zu nehmen sind. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann alle vier Gruppenspiele und steht mit 12 Punkten auf Platz 1. Nur drei Punkte dahinter rangiert RB Leipzig, das nur gegen die Citizens verlor und die restlichen Spiele gewann. Heute könnte der Bundesligist sogar mit City gleichziehen, allerdings ist die Heimmannschaft natürlich der große Favorit.

City holte aus den letzten sieben Pflichtspielen fünf Siege und zwei Unentschieden, wobei die beiden Punkteteilungen in den letzten beiden Spielen fabriziert wurden. Am Wochenende trennte man sich gegen Liverpool mit einem 1:1-Unentschieden, davor gab es ein spektakuläres 4:4 gegen den Chelsea FC. Die Punkteteilungen hatten zur Folge, dass aktuell die Gunners die Tabellenführung in der Premier League übernahmen und diese mit einem Punkt Vorsprung anführen. RB Leipzig verlor in der Bundesliga etwas überraschend gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 und liegt in der Tabelle aktuell nur auf Platz 5.

Wir erwarten heute Xaver Schlager und Nicolas Seiwald in der Startaufstellung des Bundesligisten, während Christoph Baumgartner vermutlich eher auf der Bank sitzen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig findet ihr bei wettfreunde.net