CL-Vorschau: Paris Saint-Germain unter Druck beim BVB

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen blicken. Diesmal widmen wir uns der Todesgruppe, wo auch am letzten Spieltag viel Spannung zu vorherrscht, da außer dem BVB alle Mannschaften Chancen auf den Aufstieg haben, aber auch noch als Letzter ausscheiden können.

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 13.12. 2023, 21:00 Uhr

Wer hätte nach dem ersten Gruppenspieltag gedacht, dass Borussia Dortmund eine Runde vor Schluss fix in der Champions League überwintern wird, während Paris Saint-Germain zittern muss? Mitte September schlugen die Franzosen den Bundesligisten zuhause mit 2:0 und nachdem der BVB im Heimspiel gegen den AC Milan nicht über ein 0:0 hinauskam, sah es zwischenzeitlich nicht nach einem souveränen Aufstieg aus- Es folgten dann aber zwei Siege gegen Newcastle United und ein weiterer Auswärtssieg gegen den AC Milan, der die Gruppe komplett auf den Kopf stellte.

Der BVB kann mit einem Sieg PSG aus der Champions League werfen, sofern es im anderen Gruppenspiel einen Sieger gibt. Newcastle und der AC Milan liegen einen Spieltag vor Schluss mit jeweils fünf Punkten auf Platz 3 und 4 und müssen darauf hoffen, dass sich die Dortmunder für die Auftaktniederlage in der Gruppenphase revanchieren wollen. Sollte PSG Unentschieden spielen, dann reicht Newcastle United ein Heimsieg gegen den AC Milan, da der Premier League Klub im direkten Duell mit PSG besser abschnitt.

Die Dortmunder haben allerdings einige Personalsorgen. Emre Can muss eine Sperre absitzen, Youssoufa Moukoko und Julian Ryerson fallen fix aus und Marius Wolf und Marcel Sabitzer sind fraglich. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass Sabitzer, der seit Dienstag wieder mit der Mannschaft mittrainiert, rechtzeitig fit wird und spielen kann. Positiv ist jedenfalls, dass Sebastien Haller wieder fit ist und eine Alternative in der Offensive ist. Wenn Wolf ausfällt, dann fehlen auf der rechten Abwehrseite gleich zwei Spieler und Niklas Süle müsste die ungewohnte Aufgabe des Rechtsverteidigers übernehmen.

Auch auf der Gegenseite gibt es mit Ousmane Dembéle einen gesperrten Spieler und mit Keylor Navas, Sergio Rico, Nuno Mendes, Fabian Ruiz auch einige Verletzte. Sollte Paris Saint-Germain wirklich ausscheiden, dann könnte es das letzte Champions-League-Spiel für Kylian Mbappe für die Franzosen gewesen sein. Der Weltklassestürmer ist im kommenden Sommer ablösefrei und wird von Real Madrid umworben.

Newcastle United – AC Milan

Mittwoch, 13.12. 2023, 21:00 Uhr

Eines ist vor der Partie zwischen Newcastle United und dem AC Milan klar – beide Mannschaften müssen auf Sieg spielen, denn ein Unentschieden hilft den Teams nicht weiter, wenn man weiterhin in der Champions League reüssieren möchte. Auch bei einem Sieg ist man auf die Hilfe des BVB angewiesen. Newcastle United würde im Falle einer Punktegleichheit mit PSG die Nase vorne haben, da man mehr Punkte aus dem direkten Duell holen konnte. Das bedeutet, dass für Newcastle ein Heimsieg und ein Unentschieden im Parallelspiel reichen würde. Milan muss hingegen gewinnen und auf einen BVB-Sieg hoffen. Nebenbei geht es in diesem Spiel natürlich auch um den dritten Platz, der für die Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Was gegen Newcastle United spricht ist die Personalsituation und die jüngste Form der Mannschaft. Es fehlen insgesamt elf Spieler und nach zwei klaren Niederlagen gegen Everton (0:3) und die Spurs (1:4) wird das Selbstvertrauen auch nicht extrem hoch sein. Auch der AC Milan reist mit einer Niederlage im Gepäck an, da das Auswärtsspiel gegen Atalanta Bergamo mit 2:3 verlorenging. Sollten die Mailänder ausscheiden könnte es auch langsam eng für Trainer Pioli werden, der mit seiner Mannschaft in der Serie A auf Platz 3 liegt, aber schon neun Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Inter aufweist.

