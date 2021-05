CL-Vorschau: PSG hofft auf Auswärtsstärke

Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Citizens in Paris geht die Mannschaft als Pep Guardiola als großer Favorit um den Aufstieg ins Rückspiel gegen Neymar und...

Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Citizens in Paris geht die Mannschaft als Pep Guardiola als großer Favorit um den Aufstieg ins Rückspiel gegen Neymar und Co. Wir haben eine kompakte Vorschau auf die Partie für euch!

Manchester City – Paris Saint-Germain

Dienstag, 04.05. 2021, 21:00 Uhr

Kevin De Bruyne und Riyad Mahrez sorgten mit ihren Treffern im Hinspiel für eine komfortable Ausgangslage vor dem Rückspiel gegen PSG, da immerhin sogar eine 0:1-Niederlage aufgrund der Auswärtstorregel ein Aufstieg ins Finale bedeuten würde. Optimistisch darf die City-Fans zudem machen, dass kein einziger Kaderspieler verletzungsbedingt ausfällt. Da in der Premier League bereits alles entschieden ist, gönnte Pep Guariola beim 2:0-Sieg gegen Crystal Palace fast der gesamten Stammelf eine Auszeit, lediglich Ederson und Rodri werden voraussichtlich auch gegen die Pariser wieder in der Startaufstellung stehen. Interessant wird es sein, ob der belgische Starspieler Kevin De Bruyne im Sturmzentrum aufgestellt wird, wo er dann im 4-3-3-System der Citizens als falsche Neun zum Einsatz kommen würde. In diesem Fall müsste Guardiola Sergio Aguero auf der Ersatzbank lassen, obwohl er im letzten Meisterschaftsspiel eine starke Leistung zeigte und auch einen Treffer beisteuerte.

Manchester City verlor in der gesamten Saison in allen Wettbewerben zusammen nur fünf Pflichtspiele und gab ebenso viele Unentschieden ab. Im Jahr 2021 gab es noch keine Punkteteilung bei einem Spiel mit Manchester-City-Beteiligung. Die letzten sechs Champions-League-Partien entschied Guardiolas Mannschaft allesamt für sich.

Auf der Gegenseite konnte es sich Paris-Saint-Germain nicht leisten alles der Champions League unterzuordnen, da man nach wie vor in der Ligue 1 einen Punkt hinter Lille liegt. Sowohl Lille (2:0 gegen Nizza) als auch Paris Saint-Germain (2:1 gegen Lens) gewannen ihre Meisterschaftsspiele am Wochenende und wir dürfen uns auf ein aufregendes Meisterschaftsfinish freuen, bei dem sicherlich viele Fans dem Außenseiter aus Lille die Daumen drücken werden. Neben dem verletzten Juan Bernat wird Trainer Pochettino Mittelfeldmotor Idrissa Gueye aufgrund einer Sperre gegen die Citizens vorgeben müssen. Besonders bitter wäre ein Ausfall des Stürmers Kylian Mbappé, der beim 2:1-Sieg verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Der Angreifer trat die Reise nach Manchester an und hofft auf einen Einsatz im Rückspiel. Sollte es sich nicht ausgehen wird Mauro Icardi den Platz im Sturmzentrum einnehmen. Statt dem gesperrten Gueye duellieren sich im Mittelfeld Ander Herrera und Danilo Pereira um einen Platz neben dem fix gesetzten Paredes.

Hoffnung wird den Franzosen machen, dass sie in den letzten Wochen insbesondere in Auswärtsspielen ihre besten Leistungen abriefen. PSG gewann die letzten zehn Partien in der Fremde und schlug dabei unter anderem auch den FC Barcelona und den FC Bayern München.

