CL-Vorschau: PSV und die Angst vor einem Déjà-vu

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Europacup-Partien und liefern euch eine kleine Vorschau. Heute blicken wir unter anderem nach...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Europacup-Partien und liefern euch eine kleine Vorschau. Heute blicken wir unter anderem nach Eindhoven, wo der Sturm-Bezwinger auf die Rangers trifft.

PSV Eindhoven – Rangers FC

Mittwoch, 30.08. 2023, 21:00 Uhr

Die PSV Eindhoven ist nach dem 2:2-Unentschieden gegen die Rangers heute Abend in der Favoritenrolle. Einerseits treten die Niederländer zuhause gegen die Schotten an, andererseits diktierten sie auch in der ersten Begegnung das Spieltempo und ließen mit knapp 70% Ballbesitz den Ball und Gegner laufen. Vorwerfen kann man dem Sturm-Bezwinger allerdings, dass die Mannschaft zu wenige Chancen aus der Feldüberlegenheit generieren konnte und dass deshalb das Unentschieden insgesamt durchaus in Ordnung ging. Auch die xG-Werte zeigen mit 1.08:1.29 ein ausgeglichenes Spiel an. Am Schluss waren die Rangers dem Siegtreffer sogar näher, vergaben aber den wichtigen Matchball.

Das 2:2-Unentschieden war in der neuen Saison der einzige Punkteverlust der PSV Eindhoven, die neben den klaren Siegen gegen den SK Sturm auch Utrecht und Vitesse mit zwei Treffern Unterschied in der Liga bezwangen. Die Rangers starteten hingegen mit einer Niederlage gegen Kilmarnock in die neue Spielzeit, gaben aber in den darauffolgenden drei Runden keine Punkte mehr ab. Am Wochenende schlug man Ross County mit 2:0 und Außenverteidiger James Tavernier, der in der vergangenen Saison unglaubliche 16 Tore erzielte, schoss seinen ersten Treffer in der neuen Liga-Saison.

Die Niederländer sind zwar die klaren Favoriten, doch sie werden gewarnt sein. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams nämlich ebenfalls im CL-Playoff aufeinander. Wie es der Zufall so will, endete das erste Spiel in Schottland auch mit einem 2:2-Unentschieden und die Rangers stiegen dank eines 1:0-Auswärtssiegs in die Gruppenphase der Königsklasse auf. Das Goldtor erzielte damals Antonio Colak, der aktuell in Parma unter Vertrag steht.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen der PSV Eindhoven und dem Rangers FC findet ihr bei wettbasis.com

AEK Athen – Royal Antwerpen

Mittwoch, 30.08. 2023, 21:00 Uhr

Richtig spannend wird es im Rückspiel zwischen AEK Athen und Royal Antwerpen. Die Hausherren müssen einen 1:0-Rückstand aufholen und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass das gelingen kann, wenn man sich die erste Begegnung zwischen den beiden Teams Revue passieren lässt. AEK Athen war nämlich im Auswärtsspiel die spielbestimmende Mannschaft und das klar bessere Team, hatte aber viel Pech und scheiterte an der Chancenauswertung.

AEK kam als Auswärtsmannschaft auf einen Ballbesitz von 64% und hatte auch bei den xg-Werten mit 2.06:0.93 recht deutlich die Nase vorne. Während die Belgier nur sieben Schussversuche aufweisten, schoss Matías Almeydas Mannschaft stolze 23 Mal auf das gegnerische Tor und gab bemerkenswerte 20 Schüsse innerhalb des Strafraums ab. Trainer Mark van Bommel weiß wohl bis heute nicht, wie seine Mannschaft den Platz mit drei Punkten verließ.

Sollte AEK Athen an die Leistung aus dem Hinspiel anschließen können und bei den Abschlüssen mehr Präzision an den Tag legen, wartet ein ganz schwieriges Spiel auf den belgischen Meister.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen AEK Athen und Royal Antwerpen findet ihr bei wettfreunde.net