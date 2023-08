Neureicher Klub: Knasmüllner wechselt in Polens vierte Liga

Kurioser Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode: Christoph Knasmüllner, seit seinem Vertragsende bei Rapid vor zwei Monaten vereinslos, wechselt zu einem polnischen Viertligisten. Der...

Kurioser Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode: Christoph Knasmüllner, seit seinem Vertragsende bei Rapid vor zwei Monaten vereinslos, wechselt zu einem polnischen Viertligisten. Der 31-Jährige unterschreibt für zwei Jahre bei Wieczysta Krakau.

Beim kleinen Klub aus Krakau handelt es sich um einen neureichen Verein. In den letzten beiden Jahren stieg die Mannschaft aus der sechsten bis in die vierte polnische Liga auf und 2022/23 beendete man die erste Saison in dieser Klasse als Dritter. Heuer soll es mit dem Aufstieg in die dritte Liga klappen – Wieczysta plant den Durchmarsch nach ganz oben.

Helfen soll dabei unter anderem Christoph Knasmüllner. Der einst als Megatalent gehandelte Spielmacher unterschrieb nicht nur einen Vertrag über zwei Jahre, der Verein hat außerdem noch eine Option auf eine weitere Saison. Für Rapid spielte Knasmüllner fünf Jahre lang und erzielte in 175 Spielen 38 Tore und 37 Assists.

Knasmüllner ist jedoch nicht der einzige bekannte Name beim Viertligisten. Künftig wird er im Mittelfeld des Krakauer Klubs den 44-fachen polnischen Teamspieler Slawomir Peszko ersetzen, der gerade erst seine Karriere beendete. In den letzten drei Jahren erzielte der Ex-Kölner 70 Tore für den Klub und war damit bei zwei Aufstiegen mitverantwortlich.

Der Kapitän der Mannschaft ist der 38-fache Teamspieler Michal Pazdan. Der 35-jährige Innenverteidiger, der für Polen unter anderem bei der EM 2016 gesetzt war und auch an der WM 2018 teilnahm, spielte lange für Legia Warschau und in der Türkei für Ankaragücü. Für die linke Abwehrseite holte der Klub erst vor wenigen Wochen den dreifachen Teamspieler Rafal Pietrzak von Lechia Gdansk.

Der bisherige Königstransfer dieses Sommers war der 21-fache Nationalspieler Jacek Goralski (30), der erst gestern vom deutschen Bundesligisten Bochum nach Krakau wechselte. Mit dem 33-jährigen Franzosen Thibaut Moulin verfügt das Team über einen weiteren Mittelfeldakteur mit Erfahrung auf höchstem Niveau. Er spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem für Beveren, Legia Warschau, PAOK Saloniki und Ankaragücü.

Auch in der Offensive verstärkte sich der Klub mit Top-Leuten: Der ehemalige Bielefeld-Legionär Michal Mak kam vor einem Jahr für die Linksaußenposition und für die andere Seite holte man mit dem 32-jährigen Spanier Manuel Torres einen Spieler, der bereits für den Karlsruher SC und Greuther Fürth spielte. Mittelstürmer ist mit Maciej Jankowski ein Spieler, der 2011 ebenfalls einen Einsatz im polnischen Nationalteam hatte.

Nach fünf gespielten Runden steht Knasmüllners neuer Klub auf dem fünften Platz der 18er-Liga. Der Aufstieg in die dritte Leistungsklasse ist nicht nur ein erklärtes, sondern auch realistisches Ziel…