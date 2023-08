Transfer gescheitert: Alexander Prass bleibt beim SK Sturm

So schnell kann es gehen. Heute Vormittag sah alles danach aus, dass Alexander Prass den SK Sturm verlassen wird und beim FC Lorient in...

So schnell kann es gehen. Heute Vormittag sah alles danach aus, dass Alexander Prass den SK Sturm verlassen wird und beim FC Lorient in der Ligue 1 unterschreibt. Nun berichtet die Kleine Zeitung, dass der Transfer doch nicht zustande kommt.

Alexander Prass war bei zahlreichen Vereinen, unter anderem auch dem SC Freiburg, im Gespräch. Am Ende sah es danach aus, dass der FC Lorient den Zuschlag erhalten würde und der Transfer stand kurz vor Abschluss. Als Ersatz machte die KRONE Bayern-Talent Wanner aus, was jedoch nicht typisch für den SK Sturm gewesen wäre, da das riesige Talent wohl nur ohne Kaufoption nach Graz übersiedelt wäre.

Auch Sturm-Sportchef Andreas Schicker zeigte sich optimistisch, dass der Transfer mit dem FC Lorient zustande kommen würde und teilte mit, dass nur noch kleine Details zu klären seien. Ganz so klein dürften diese kleinen Details nicht gewesen sein, denn nun scheiterte der Deal, der den Grazern rund sieben Millionen Euro einbringen hätte sollen.

Schicker sprach nun ein Machtwort und stellte fest, dass Alexander Prass in dieser Transferperiode nicht wechseln wird. Letztendlich scheiterte es laut der Kleinen Zeitung an den Zahlungszielen, also wann die Raten nach Graz werden.

Die Sturm-Fans müssen nun hoffen, dass Prass, der auch schon in den vergangenen Transferperioden gute Angebote hatte, nicht allzu verzagt über das Scheitern des Transfers ist. Die große Mentalität des Mittelfeldmotors spricht aber dafür, dass er weiterhin alles für seinen Klub geben wird und sich mit den gewohnt starken Leistungen für ein zukünftiges Engagement im Ausland aufdrängt.

Wir berichteten zudem von einem möglichen Wüthrich-Abgang und seinem schwedischen Ersatz. Zwischen Hammarby und dem SK Sturm soll alles klar sein, die Blackies müssen sich nur noch mit dem Spieler einigen.