Salzburg-Gegner: Inter kämpfte Atalanta nieder, Riesenpech für Real Sociedad

Red Bull Salzburg bekommt es am Mittwochabend am vierten Spieltag der UEFA-Champions-League-Gruppenphase erneut mit Inter Mailand zu tun. Wir sehen uns an, wie die Gegner der Salzburger am vergangenen Wochenende in ihren nationalen Ligen abschnitten.

Atalanta Bergamo – Inter Mailand 1:2 (0:1) – xG 1.35 : 1.34

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie konnte sich Inter Mailand am Wochenende mit 2:1 bei Sturms EL-Gegner Atalanta durchsetzen und damit die Tabellenführung behaupten. Als die große Lebensversicherung der Interisti präsentierte sich einmal mehr der argentinische Weltmeister Lautaro Martínez.

Kurz vor der Pause ging Inter vom Elfmeterpunkt in Führung. Nach einem Foul an Matteo Darmian, der erst sieben Minuten zuvor für den verletzten Benjamin Pavard in die Partie kam, verwandelte Hakan Calhanoglu den Strafstoß. Nach der Pause legte Lautaro Martínez mit seinem bereits 12. Saisontreffer nach. Der 26-Jährige hält damit bereits bei doppelt so vielen Toren wie die nächstbesten Torschützen der Serie A.

Nur drei Minuten nach dem 2:0 für Inter kam Atalanta durch Gianluca Scamacca auf 1:2 heran. Die Gastgeber hatten danach noch Chancen auf den Ausgleich, Inter wurde in den letzten Atemzügen der Partie wieder stärker und nach dem Ausschluss für Rafael Toloi in der Nachspielzeit, ließ der Tabellenführer nichts mehr anbrennen. Inter ist nun seit sieben Pflichtspielen unbesiegt und konnte gleich sechs dieser sieben Spiele gewinnen.

Desportivo Chaves – SL Benfica 0:2 (0:0) – xG 0.26 : 2.81

Klar ersatzgeschwächt ging Portugals Tabellenzweiter Benfica ins Auswärtsspiel gegen Chaves, sich vor der Partie auf Rang 14 befand. Mit Bernat, Bah, Kökcü und Neres fehlten gleich vier potentielle Stammspieler. Petar Musa war ebenfalls angeschlagen und kam erst in der Schlussphase von der Bank.

Auch wenn Benfica mit den Toren etwas auf sich warten ließ, gewann das Team von Roger Schmidt das Auswärtsspiel bei Chaves – wenn auch mit etwas Glück. Der norwegische Mittelfeldspieler Fredrik Aursnes sorgte nach einer Stunde für die Führung und Routinier Joao Mario legte nach 80 Minuten ein Elfmetertor nach. Unmittelbar nach Aursnes’ Führungstreffer traf der krasse Außenseiter die Latte, das Foul, das zum Elfmeter führte, war ausgesprochen umstritten.

In der Schlussminute wurde ein weiteres Benfica-Tor wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Benfica liegt weiterhin drei Punkte hinter Tabellenführer Sporting. Eine Zusammenfassung des Spiels könnt ihr hier auf YouTube sehen.

Real Sociedad – FC Barcelona 0:1 (0:0) – xG 1.15 : 0.59

Großes Pech hatte Real Sociedad im Heimspiel gegen den FC Barcelona. Bereits nach 2 ½ Minuten konnten die Gastgeber auf drei Großchancen zurückblicken. Nach einer Viertelstunde hätte die Partie bereits zugunsten der Basken vorentschieden sein können. Barcelona konnte sich erst in der zweiten Halbzeit so richtig befreien und die Partie offener gestalten. Der Lucky Punch für die Katalanen gelang Innenverteidiger Ronald Araujo aber erst in der letzten Minute der Nachspielzeit.

Nach dem 2:2 bei Rayo Vallecano und der Heimniederlage gegen Barcelona hat Real Sociedad nun ein wenig den Anschluss nach oben verloren. Das Team liegt nun auf Platz 7 und der Rückstand auf den Tabellendritten Barcelona beträgt mittlerweile acht Punkte. Tabellenführer ist das Überraschungsteam Girona.