Salzburgs CL-Gegner präsentieren sich minimalistisch

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Salzburg-Gegner Bayern München, Atlético Madrid und Lok Moskau.

FC Bayern München – SV Werder Bremen 1:1 (0:1)

Die Bayern ließen am vergangenen Wochenende überraschend Punkte liegen. Gegen ein beherzt aufspielendes Werder Bremen waren die Münchner zwar feldüberlegen, aber die Bremer konterten gut und blieben defensiv sehr stabil. Die Dreierkette der Bremer wurde dabei vom Ex-Bayern und Österreicher Marco Friedl organisiert. Nachdem Werder kurz vor der Pause den Führungstreffer erzielte, wurde die Angelegenheit für den deutschen Meister noch enger. Für Salzburg dürfte der unerwartete Schuss vor den bayrischen Bug allerdings kein Vorteil sein. Die Mannschaft von Hansi Flick ist nach dem überraschenden Punktverlust in der Bringschuld. Linksverteidiger Lucas Hernández musste nach 19 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Bayern München (4-1-4-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernández (19. Goretzka); Javi Martínez; Coman (63. Gnabry), Musiala (63. Choupo-Moting), Müller, Douglas Costa (63. Sané); Lewandowski.

Tore: 0:1 (45.) Eggestein, 1:1 (62.) Coman

Atlético Madrid – FC Barcelona 1:0 (1:0)

Defensiver als sonst, dafür aber auch effizient und erfolgreich, trat Atlético Madrid am vergangenen Wochenende gegen den kriselnden FC Barcelona an. Ein Tor von Yannick Carrasco in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fixierte den „Dreier“ für die Colchoneros. Diego Simeone wich dabei vom normalerweise typischen 4-4-2 ab und ließ sein Team in einem 5-4-1/3-4-2-1-System auflaufen. Speziell die Zentrale mit Koke, Niguez, Llorente und Joao Felix war dabei hochkarätig besetzt. Nach dem Sieg über Barcelona, das nun nur noch auf dem 13.Rang von La Liga steht, ist Atlético Madrid weiterhin das einzige ungeschlagene Team der spanischen Liga. Die Simeone-Jungs liegen auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Real Sociedad, allerdings mit zwei Spielen weniger.

Atlético Madrid (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Trippier, Niguez, Koke, Carrasco (91. Felipe); Joao Felix (84. Lemar), Llorente (73. Diego Costa); Correa (84. Kondogbia).

Tor: 1:0 (45.) Carrasco.

Lokomotiv Moskau – Arsenal Tula 1:0 (0:0)

Nicht vom 4-4-2 abgewichen ist hingegen Lokomotiv Moskau. Die Mannschaft von Marko Nikolic feierte gegen den Nachzügler Arsenal Tula einen 1:0-Pyrrhussieg. Kapitän Vedran Corluka musste mit Gelb-Rot vom Platz, Routinier Ignatjev verletzte sich in der Schlussphase. Dennoch muss man bei Lokomotiv mit dem Sieg zufrieden sein, denn was zählt, sind in der aktuellen Lage nur die drei Punkte. Vor der Länderspielpause verlor Lok drei Spiele hintereinander, kassierte unter anderem ein deftiges 1:5 im kleinen Derby gegen Dinamo. Zur Zeit des Duells mit Salzburg noch ganz oben dran, liegt Lok mittlerweile nur noch auf dem siebten Rang der russischen 16er-Liga.

Lokomotiv Moskau (4-4-2): Kochenkov; Zhivoglyadov, Corluka, Cerqueira, Rybus; Krychowiak, Kulikov; Ignatjev (88. Rybchinskiy), Miranchuk (91. Kamano); Zé Luís, Éder (46. Lystsov).

Tor: 1:0 (72./Elfmeter) Miranchuk

Gelb-Rot: Corluka (45./Lokomotiv)