Vorschau: Macht der BVB den nächsten Schritt in Richtung Henkelpott?

Dortmund und der Henkelpott – eine Geschichte die 1997 begann und bis heute nachschwingt. Die Sehnsucht der BVB-Fans nach dem größten Titel im europäischen...

Dortmund und der Henkelpott – eine Geschichte die 1997 begann und bis heute nachschwingt. Die Sehnsucht der BVB-Fans nach dem größten Titel im europäischen Klubfußball ist groß. Und so nahe dran wie heuer war man schon sehr lange nicht mehr.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain und einem 5:1 in der Liga gegen Augsburg, mit dem man nochmal Kraft und Selbstvertrauen tankte, wollen die Dortmunder heute den nächsten großen Wurf schaffen und den französischen Meister im Halbfinale wieder von ihren Titelträumen befreien.

PSG muss mit Presnel Kimpembe und Lucas Hernández, der sich im Hinspiel einen Kreuzbandriss zuzog, zwei Stammspieler vorgeben. Der BVB muss auf Ramy Bensebaini und den belgischen Youngster Julien Duranville verzichten.

Es gibt dennoch mehrere individuelle Duelle, die es heute Abend genau zu beobachten gilt.

Kylian Mbappé vs. Mats Hummels/Nico Schlotterbeck

Kylian Mbappé kommt in der laufenden Champions-League-Saison auf acht Tore in elf Spielen und führt damit gemeinsam mit Harry Kane die Schützenliste an. Dortmund wird im Pariser Prinzenpark mit Sicherheit tief verteidigen und anders wird’s auch nicht gehen, zumal die Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck einen eklatanten Geschwindigkeitsnachteil gegenüber dem französischen Superstar haben werden.

Achraf Hakimi vs. Ian Maatsen

Auch an den Flügeln könnte es sehr interessant werden – vor allem wenn der renommierte PSG-Rechtsverteidiger Achraf Hakimi auf Dortmunds Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen trifft. Der 22-jährige Niederländer brauchte in Dortmund kaum Eingewöhnungszeit und ist seit Winter ein neuer, spannender Faktor in der Terzic-Elf.

Vitinha vs. Marcel Sabitzer

Aus österreichischer Sicht wird es auch wieder spannend werden, Marcel Sabitzer auf die Beine zu schauen. Im Viertelfinale gegen Atlético Madrid erlebte der Mittelfeldmann eine Sternstunde und auch auswärts in Paris wird Edin Terzic natürlich auf ihn setzen. Das Gegenüber für Dortmunds zentrales Mittelfeld, das wohl aus Sabitzer, Can und Brandt bestehen wird, ist der Portugiese Vitinha, der eine absolute Konstante im Spiel von PSG ist.

Insgesamt ist es auch beeindruckend, was beide Mannschaften von der Bank nachlegen können. Im Hinspiel saßen beim BVB unter anderem Reus, Bynoe-Gittens, Malen und Moukoko auf der Bank. Auf der anderen Seite waren es beispielsweise Kolo Muani, Asensio, Goncalo Ramos, Mukiele oder Ugarte.

Eine ausführliche Wetten Vorschau auf PSG gegen Dortmund findet ihr bei Wettbasis.

In der laufenden Saison wird es bereits das vierte Duell zwischen dem französischen Champion und den Dortmundern sein. Das 1:0 im Halbfinalhinspiel brachte dem BVB eine gute Ausgangslage ein und in der Gruppenphase blieb man mit einem 1:1 im Signal Iduna Park ebenfalls zu Hause gegen den Favoriten unbesiegt.

Auswärts gab es jedoch zum Auftakt der Gruppe eine 0:2-Niederlage mit Toren von Mbappé und Hakimi. Es war eine von nur zwei Niederlagen der Schwarz-Gelben in der laufenden Champions-League-Saison. Die zweite gab es später im Viertelfinalhinspiel bei Atlético Madrid – was man mit dem fulminanten 4:2 im Rückspiel wieder ausbügeln konnte…