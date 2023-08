Chelsea fixierte irren Caicedo-Deal, Real Madrid leiht Kepa

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Kepa Arrizabalaga

TW, 28, ESP | Chelsea FC – > Real Madrid

Der in London durchaus umstrittene Keeper Kepa Arrizabalaga, zumeist nur „Kepa“ genannt, wechselt leihweise für eine Saison zu Real Madrid. Die „Königlichen“ reagieren damit auf einen Kreuzbandriss beim langjährigen Stammkeeper Thibaut Courtois. Der 13-fache spanische Teamtorhüter wechselte im August 2018 um 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao an die Stamford Bridge und lieferte sich bereits in seiner ersten Saison einen heute schon fast legendären In-Fight mit dem damaligen Trainer Maurizio Sarri, weil er eine Auswechslung verweigerte. In den Saisonen 2020/21 und 2021/22 verlor Kepa sogar seinen Stammplatz und kehrte erst in der „Seuchensaison“ 2022/23 fix ins Tor der „Blues“ zurück. Eine Kaufoption soll Real Madrid nicht besitzen, Kepa zögerte dennoch nicht lange, in Madrid zu unterschreiben und sagte damit unter anderem den Bayern ab.

Moisés Caicedo

DM, 21, ECU | Brighton & Hove Albion – > Chelsea FC

Indem sorgte Chelsea für einen Mega-Transferdeal innerhalb der Premier League: Der ecuadorianische Sechser Moisés Caicedo kommt um eine Basisablöse von 116 Millionen Euro und könnte inklusive Boni sogar noch bis zu 133,4 Millionen Euro teuer werden. Caicedos Ex-Klub Independiente del Valle schnitt ordentlich mit und erhielt aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung noch einmal knapp 23 Millionen auf die bisher bezahlten fünf Millionen. Der 32-fache Teamspieler Ecuadors, der bei Chelsea einen Vertrag bis Sommer 2031 unterzeichnete, bestritt 53 Pflichtspiele für Brighton, in denen er zwei Tore und drei Assists beisteuerte. Zuvor war der Südamerikaner ein halbes Jahr von Brighton an den belgischen Klub Beerschot verliehen worden. Chelsea gab damit in der laufenden Transferperiode bereits 323 Millionen Euro für neue Spieler aus, gab aber auch Spieler gegen Ablösen von 255 Millionen ab.

Denis Zakaria

DM, 26, SUI | Juventus Turin – > AS Monaco

Monaco-Coach Adi Hütter darf sich über eine hochkarätige Verstärkung fürs defensive Mittelfeld freuen. Der kongolesisch-stämmige Schweizer Denis Zakaria kommt von Juventus Turin und kostete die Monegassen 20 Millionen Euro Ablöse. Der 49-fache Schweizer Teamspieler unterschrieb gleich für fünf Jahre im Fürstentum. Bei Juve floppte der Sechser ebenso wie in seinem Leih-Halbjahr bei Chelsea im vergangenen Frühjahr. Davor war der 26-Jährige allerdings über mehrere Jahre eine klare Stütze bei Borussia Mönchengladbach, wo er auch schon unter Hütter spielte. Eine schwere Knieverletzung hatte Zakaria aber speziell im Jahr 2020 zurückgeworfen – nun hofft man, dass er in Monaco wieder zum Vollbesitz seiner Kräfte zurückfindet.

Abdou Diallo

IV, 27, SEN | Paris Saint-Germain – > Al-Arabi SC

PSG gibt den senegalesischen Innenverteidiger Abdou Diallo um 15 Millionen Euro an den katarischen Klub Al-Arabi ab, wo der 27-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnete. Diallo, der im Sommer 2019 um 32 Millionen Euro aus Dortmund nach Paris wechselte, konnte sich beim französischen Serienmeister nie einen unumstrittenen Stammplatz erarbeiten und war in der vergangenen Saison an RB Leipzig verliehen, wo er es aber nur auf 15 Pflichtspieleinsätze brachte. Bei Al-Arabi ist er neben dem isländischen Sechser Aron Gunnarsson der bekannteste Akteur im Kader.