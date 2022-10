Austria-Fans: „Noch einmal alle Kräfte mobilisieren“

Die Wiener Austria benötigt heute im Heimspiel gegen Lech Posen drei Punkte, wenn man eine Chance haben will international zu überwintern. Wie schätzen die...

Die Wiener Austria benötigt heute im Heimspiel gegen Lech Posen drei Punkte, wenn man eine Chance haben will international zu überwintern. Wie schätzen die Austria-Fans die Chancen ihrer Mannschaft ein? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Alle ins Stadion, wann wenn nicht jetzt hat sich eine tapfer kämpfende Austria Wien ein ausverkauftes Stadion verdient im Europacup in einem Entscheidungsspiel? Es wird gemunkelt, die Herren aus Posen sind ebenfalls bereits sehr müde wegen der vielen Spiele. Erster Austria EC-Sieg seit vielen Jahren ist aber Pflicht am Donnerstag – egal wie dieser zustande kommt.“

Decay26: „Alle ins Stadion! Vielleicht der letzte Europacup-Abend zuhause in dieser Saison! Auch wenn ich hoffe das wir doch noch den Aufstieg schaffen!“

veilchen27: „Lech Posen ist in der Liga seit neun Spielen ungeschlagen, in der Conference League immerhin seit drei Spielen. Nach schwierigem Saisonstart inzwischen also recht gut drauf und sehr schwer zu besiegen. Mit uns verbindet sie, dass sie heute auswärts X gespielt haben (0:0 in Krakau) und dass sie unter der Woche im Cup mit einem 1:3 ausgeschieden sind.“

MVP2021: „Mein Kopf sagt 1:1 und folglich das Aus in der Gruppe, mein Herz sagt 2:0 durch Fitz und Braunöder.“

cyprusfan: „Step 1 zum internationalen Überwintern.“

violet heat: „Jetzt heißt es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, um das Beste aus dem Möglichen rauszuholen. Das gilt auch fantechnisch. Auch auf den Tribünen neigt man in dieser Phase der Saison schon zu einer gewissen Übermüdung. Lech Posen ist aber nun unser letztes internationales Heimspiel in diesem Jahr. Alle, die im Mai gejubelt haben, dass wir wieder international spielen, sollen sich bitte nochmals motivieren und die letzten plus, minus tausend Plätze füllen. Wir haben in Pasching gesehen, dass die Mannschaft auch ohne die Verletzten hinten gut stehen und vorne tolle Tore machen kann. Morgen Posen, Sonntag Altach – gemeinsam für violette Siege! Und ehrlich, ist es nicht einfach eine Freude live dabei zu sein, wenn sich neue hoffnungsvolle Youngsters wie Polster in den Vordergrund spielen und kämpfen?“

maxglan: „Wir haben vier echte Stürmer im Kader, davon sind zwei verletzt (Huskovic, Raguz) und die zwei anderen auf diesem Niveau leider nicht zu gebrauchen (Tabakovic, Vucic). Tippe also entweder auf Fitz ganz vorne (der wäre aber eine Reihe dahinter noch wertvoller) oder Dovedan bzw. Polster. Wenn Gruber und Jukic ausfallen, wirds generell in der Offensive schon eng.“

Aegis: „Idealfall für heute: Spielverlauf wie das letzte Mal als eine polnische Mannschaft bei uns zu Gast war. Auf den Tribünen das gleiche Bild wie damals. Wäre für alle ein entspannter Abend.“

