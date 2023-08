Bei Aufstieg gegen Legia: Gutes Los für Austria Wien im ECL-Playoff

Sofern sich die Austria in der dritten Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau durchsetzen kann, würde im Playoff...

Sofern sich die Austria in der dritten Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau durchsetzen kann, würde im Playoff entweder der zyprische Klub Omonia Nikosia oder der dänische Verein Midtjylland warten.

Mit Legia Warschau hat die Austria noch eine schwierige Aufgabe vor der Brust, aber die möglichen Playoff-Gegner wären für einen ungesetzten Verein verhältnismäßig dankbar. Midtjylland geht als Favorit ins Duell mit Omonia, allerdings hatte der Klub zuletzt eine schwierige Saison. Im selben Ligamodus wie in Österreich qualifizierte sich Midtjylland als Sieger des „unteren Playoffs“ und über ein Entscheidungsspiel für Europa.

Schwächelnder Ausbildungsklub

In der zweiten Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League trafen die Dänen auf den luxemburgischen Klub Progres Niederkorn, gegen den es einen 2:0-Heimsieg gab, dann aber trotzdem eine Verlängerung in Luxemburg. Der krasse Außenseiter gewann das Rückspiel mit 2:0 und Midtjylland sorgte erst in der Verlängerung für den Aufstieg.

Die aktuell bekanntesten Namen bei Midtjylland sind der trickreiche Linksaußen Pione Sisto, die Mittelfeldmänner Iver Fossum und Kristoffer Olsson, sowie der isländische Innenverteidiger Sverrir Ingi Ingason. Für die Torhüterposition holte der Klub gerade erst den Österreicher Martin Fraisl. In den letzten Jahren erarbeitete sich Midtjylland den Ruf eines exzellenten Ausbildungsklubs und verkaufte Spieler wie Alexander Sörloth, Frank Onyeka, Paul Onuachu oder auch den Ex-Salzburger Rasmus Kristensen teuer in größere Ligen.

Solider Gegner aus Zypern

Der zyprische Cupsieger Omonia Nikosia darf allerdings nicht unterschätzt werden: Das unangenehme Zweitrunden-Qualiduell mit dem aserbaidschanischen Klub Qabala gewann Omonia souverän. Auswärts gab es einen 3:2-Sieg, zu Hause ein glattes 4:1. Für einen zyprischen Klub spielen bei Omonia verhältnismäßig viele Einheimische, aber auch starke Legionäre, wie etwa der Ukrainer Roman Bezus, der Iraner Karim Ansarifard oder der tschechische Verteidiger Jan Lecjaks.

Bei Aufstieg gegen Legia: Erstes Playoff-Spiel auswärts

Die Veilchen bestreiten ihr Hinspiel gegen Legia am kommenden Donnerstag in Warschau. Das Auswärtsspiel in Wien-Favoriten steigt am Donnerstag, den 17. August. Im Falle eines Weiterkommens würde die Austria am 24. August zuerst auswärts in Dänemark oder Zypern antreten und am 31. August das Rückspiel in Wien austragen.