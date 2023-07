Harter Schlagabtausch der möglichen Austria-Gegner Ordabasy und Legia

Wie es zu erwarten war, war der kasachische Tabellenführer Ordabasy für Legia Warschau ein harter Brocken. Das Hinspiel in Kasachstan endete mit einem 2:2...

Wie es zu erwarten war, war der kasachische Tabellenführer Ordabasy für Legia Warschau ein harter Brocken. Das Hinspiel in Kasachstan endete mit einem 2:2 – der Sieger des Rückspiels wird der nächste Gegner von Austria Wien in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League, wenn sich die Veilchen gegen Borac Banja Luka durchsetzen können.

Die Mannschaft des weißrussischen Trainers Aleksandr Sednev führt die kasachische Liga mit nur einer Niederlage aus den ersten 17 Spielen an und es war absehbar, dass das Team aus Schymkent eine schwierige Hürde für den polnischen Rekordmeister Legia Warschau werden würde.

Und tatsächlich führte das Heimteam nach 48 Minuten bereits mit 2:0. Mittelstürmer Vsevolod Sadovskiy erzielte bereits nach 13 Minuten den Führungstreffer und sein Assistgeber Mamadou Mbodj, rechter Innenverteidiger in der Dreierkette der Kasachen, erhöhte kurz nach der Pause.

Es brauchte einen Kraftakt der Polen, um doch noch halbwegs komfortable Verhältnisse fürs Rückspiel in einer Woche in Warschau herzustellen. Mittelstürmer Tomás Pekhart traf nach einer Stunde zum 1:2 und in der 86. Minute gelang dem eingewechselten slowenischen Stürmer Blaz Kramer doch noch der Ausgleich.

Beide Teams traten im 3-4-3 an und es entwickelte sich eine durchaus hart geführte Partie mit sechs gelben Karten und vor allem einer turbulenten zweiten Halbzeit.

Die ausgeglichene Partie zeigte, dass das Rückspiel für Legia Warschau kein Selbstläufer wird. Auch die Austria müsste wohl gegen beide Teams einen guten Tag erwischen, um das Playoff zu erreichen. Die Wiener setzten sich gestern Abend dank eines Last-Minute-Treffers von Haris Tabakovic knapp mit 1:0 gegen Borac Banja Luka durch.

Die offensiv geführte Partie war durchwegs ausgeglichen, wie die Live-Graphen von Overlyzer zeigen (blau steht für den ausgeübten Druck von Ordabasy, rot für die Druckkurve von Legia).