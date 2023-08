Vorschau: Rapid und Austria kämpfen um Playoff-Ticket

Heute Abend kommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League zum Showdown. Rapid möchte im wahrsten Sinne des Worts geschwächt auswärts...

Heute Abend kommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League zum Showdown. Rapid möchte im wahrsten Sinne des Worts geschwächt auswärts in Debrecen den Aufstieg fixieren, die Austria hofft auf ein Fußballfest zu Hause gegen Legia Warschau – und einen dankbaren Gegner im Playoff.

Debreceni VSC – SK Rapid

Donnerstag, 17. August 2023, 21:00 Uhr, Nagyerdei Stadion

Das 0:0 im Hinspiel in Wien-Hütteldorf ließ die meisten Besucher enttäuscht zurück – speziell, weil Rapid in der Woche davor sowohl beim LASK, als auch beim 4:0-Sieg im Heimspiel gegen Altach überzeugen konnte. Ob es bereits die Vorboten der bei den Hütteldorfern grassierenden Sommergrippe waren, die Rapid im Vergleich dazu farb- und zahnlos aussahen lassen, ist nicht ganz klar. Fakt ist aber, dass im Kader von Zoran Barisic immer noch einige Spieler mit der Krankheit zu kämpfen haben.

Marco Grüll, der beim 0:1 gegen Hartberg nicht im Kader des Teams stand, soll für das Auswärtsspiel gegen Debrecen wieder fit sein. Dafür wird mit Nicolas Kühn einer der stärksten Rapid-Spieler des Saisonauftakts fehlen, nachdem er gegen Hartberg bereits kränklich ins Spiel gegangen sein soll. Auch einige andere Akteure werden den Wienern fehlen, so auch Neuverpflichtung Lukas Grgic, der Probleme mit einem Zahn haben soll.

Das 0:0 aus dem Hinspiel hat jedoch alles offengehalten und die Ungarn, die in der Vorwoche beim 1:0-Sieg gegen Zalaegerszeg massiv rotierten, gaben sowohl in Wien, als auch in der ungarischen Liga einige Schwachstellen preis. Ausfälle hat der Trainer der Gastgeber, Srdjan Blagojevic, allerdings keine zu verkraften. Der Anpfiff um 21 Uhr sollte immerhin für angenehme Temperaturen im Osten Ungarns sorgen.

FK Austria Wien – Legia Warschau

Donnerstag, 17. August 2023, 19:00 Uhr, Generali-Arena

Die Wiener Austria geht nach dem überraschenden 2:1-Auswärtssieg bei Legia Warschau, bei dem Rückkehrer Muharem Huskovic mit einem Doppelpack glänzte, als Aufstiegsfavorit ins Rückspiel, wenngleich die Polen bei den meisten Wettanbietern immer noch die niedrigeren Siegquoten aufweisen.

Die Austria konnte in der laufenden Saison sechs ihrer sieben Pflichtspiele gewinnen und sind gegen Legia Warschau in ihrer Vereinshistorie noch ungeschlagen: In fünf Aufeinandertreffen gab es vier Siege und nur 2006 ein – für den Aufstieg reichendes – Unentschieden. Michael Wimmer muss neben drei Spielern, die wegen langwierigen Verletzungen ausfallen, nur auf Tin Plavotic verzichten, der sich das Außenband riss. Auch wenn die Austria zuletzt mit einigen Verschleißerscheinungen zu kämpfen hatte, was man etwa bei der 0:2-Niederlage in Salzburg beobachten konnte, wird sich die Mannschaft im Heimspiel gegen Legia wohl von alleine aufstellen.

Legia wiederum rotierte zuletzt in der Liga sechs Spieler im Vergleich zum Hinspiel gegen die Austria aus der Mannschaft, rutschte aber damit prompt aus und holte auswärts bei Aufsteiger Puszcza Niepolomice nur ein 1:1. Klar ist, dass die Polen gewinnen müssen, will man doch noch den Aufstieg ins Playoff der UEFA Europa Conference League schaffen.

FC Midtjylland – Omonia Nikosia

Donnerstag, 17. August 2023, 19:45 Uhr, MCH Arena

Wenn die Austria den Aufstieg ins Playoff schafft, wartet dort entweder der FC Midtjylland aus Dänemark oder Omonia Nikosia aus Zypern. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Zyprer, die dabei aber sicher von den unangenehmen Temperaturen auf der Urlaubsinsel profitierten. Im Rückspiel in Dänemark ist Midtyjlland klarer Favorit.

Zuletzt konnten die Dänen auch in der Liga ein wenig Selbstvertrauen tanken: Nachdem man schwach in die Saison startete, gelang am vergangenen Wochenende ein wichtiger 2:1-Arbeitssieg auswärts bei Vejle. Linksaußen-Talent Aral Simsir sorgte für den ersten Treffer des starken Ausbildungsklubs und die Benfica-Leihgabe Franculino aus Guinea-Bissau traf bei seinem Debüt zum 2:0. Vejles Anschlusstreffer in der 83. Minute kam zu spät.

Ein weiterer Vorteil für Midtyjlland ist auch, dass Omonia noch nicht so sehr im Saft steht, weil die zyprische Meisterschaft erst später beginnt. Die Dänen wären wohl trotz der Hinspielniederlage der etwas unangenehmere Gegner für die Austria im Playoff, wenngleich sich die Veilchen ein kräftezehrendes Auswärtsspiel auf Zypern ersparen würden.

