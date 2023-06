Zweimal ungesetzt: Austrias steiniger Weg in die ECL-Gruppenphase

Mit dem überzeugenden 5:0-Heimsieg über Austria Lustenau im Europacup-Playoff sicherte sich die Wiener Austria gestern Abend ihr Ticket nach Europa. Der Weg in die...

Mit dem überzeugenden 5:0-Heimsieg über Austria Lustenau im Europacup-Playoff sicherte sich die Wiener Austria gestern Abend ihr Ticket nach Europa. Der Weg in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League wird aber ein steiniger werden.

Drei Gegner müsste die Austria ausschalten, um in die Gruppenphase des kleinsten der drei Europacupbewerbe vorzustoßen.

Die Austria machte in den letzten Jahren aber nur sehr wenige Punkte für ihren Klubkoeffizienten in der UEFA-Fünfjahreswertung, was vor allem zu einem Setzungsproblem für die Veilchen werden wird. Sogar für die zweite Qualifikationsrunde – also die, in der die Austria einsteigen wird – ist man nur haarscharf unter den gesetzten Teams.

Gesetzt ist man aber – und damit erspart man sich beim Erstantritt in der kommenden Saison ein mögliches Hammerlos wie Brügge, Basel oder Fenerbahce. Stattdessen wird der erste Gegner der Austria eher ein „Exot“ sein.

Mögliche Gegner in der 2. Qualifikations-Runde

Noch umfasst die Liste der möglichen Gegner der Favoritner 45 Mannschaften. Die wohl schwierigsten Gegner wären hier Adana Demirspor, der FC Luzern, Aarhus, Hammarby, ZSKA Sofia oder Vojvodina Novi Sad. Allerdings könnte es auch gegen Vertreter aus Luxemburg, Andorra, Gibraltar, den Färöer-Inseln oder den baltischen Staaten gehen. Hier sollte die Setzung also dafür sorgen, dass die Austria einen machbaren Gegner bekommt.

Praktisch sicher keine Setzung in der 3. Quali-Runde

In der 3. Qualifikations-Runde zur Gruppenphase wird die Austria allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich ungesetzt sein. Hier befindet sich die Austria auf dem 24. Platz der ungesetzten Teams, was bedeutet, dass mindestens ebenso viele Klubs mit besserem Koeffizienten in den ersten beiden Runden ausscheiden müssten, damit die Austria noch in die Liste der gesetzten Teams rutscht. Das ist aber praktisch undenkbar.

Demnach könnte die Austria bereits in der vorletzten Runde vor der Gruppenphase einen Top-Gegner bekommen. Mögliche Lose wären hier beispielsweise Brügge, Basel, Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Partizan oder PAOK – um nur einige der am höchsten eingestuften Teams zu nennen.

Die einfacheren Lose in dieser Runde sind etwa Djurgarden, Rijeka oder Arouca aus Portugal. Auch ein Wiedersehen mit Lech Posen oder Hapoel Beer Sheva ist möglich.

Denkbar ist aber auch, dass noch einige kleinere Teams zu den gesetzten Teams rutschen, was auch Duelle mit Mannschaften wie Spartak Trnava, Düdelingen, Riga FC oder den zyprischen Teams AEK Larnaka und Omonia Nikosia möglich machen würde. Ob diese Gegner möglich sind, steht aber erst nach der 2. Qualifikations-Runde fest.

Harte Brocken im Playoff

Wenn die Austria die ersten beiden Gegner ausschalten würde, ginge es im Playoff definitiv gegen eine Top-Mannschaft. Zusätzlich zu den stärksten Teams aus der 3. Quali-Runde kommen hier noch Vereine wie Juventus Turin, Eintracht Frankfurt oder LOSC Lille hinzu.

Nach aktuellem Stand wären die schwächsten ungesetzten Teams im Playoff Partizan, PAOK, Maccabi Tel-Aviv und Viktoria Pilsen. Aber auch hier ist es sehr wahrscheinlich, dass noch einige ungesetzte Mannschaften nach oben rutschten – das könnten erneut Lech Posen oder Hapoel Beer Sheva sein, aber auch Aston Villa, Bodö/Glimt oder Osasuna sein.

Fazit

Noch wird sich im Laufe der Qualifikation einiges an den Setzlisten ändern. Dass die Austria ab der dritten Quali-Runde und im Playoff ungesetzt sein wird, ist aber so gut wie fix, was wohl zumindest zwei äußerst unangenehme Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase der UECL zur Folge haben wird.