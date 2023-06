24 Millionen Euro Ablöse: Baumgartner vor Wechsel zu RB Leipzig

Der österreichische Teamspieler Christoph Baumgartner steht vor einem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig. Der Niederösterreicher könnte die TSG damit nach...

Der österreichische Teamspieler Christoph Baumgartner steht vor einem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig. Der Niederösterreicher könnte die TSG damit nach sechs Jahren verlassen und 24 Millionen Euro in die Kassa des Klubs spülen.

Laut dem deutschen „Kicker“ ist der Transfer bereits auf der Zielgeraden. Dabei wird betont, dass Baumgartner nicht als Ersatz für den heiß umworbenen Ex-Salzburger Szoboszlai kommen soll, sondern als zusätzliche Alternative für die Offensive der Leipziger.

In der abgelaufenen Bundesligasaison erzielte Baumgartner, der in Hoffenheim mittlerweile zu den unumstrittenen Schlüsselspielern zählt, sieben Tore und sieben Assists in 33 Spielen. Insgesamt kam der 23-Jährige, der sich über den Nachwuchs der TSG bis in die Bundesligamannschaft spielte, auf 30 Tore und 22 Assists in 138 Pflichtspielen für die Sinsheimer. Zuvor war der 27-fache ÖFB-Teamspieler der beste Spieler in der Akademie St. Pölten.

In den letzten Monaten und Jahren stand Baumgartner auf dem Zettel zahlreicher internationaler Topklubs, wie etwa Sevilla, Leicester City und Atlético Madrid. In den letzten Wochen war vor allem vom Interesse von Eintracht Frankfurt, Brighton & Hove Albion, sowie den Leipzigern, die jetzt wohl den Zuschlag erhalten werden, die Rede.

RB Leipzig, das am Wochenende zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal gewann und kommende Saison wieder an der UEFA Champions League teilnehmen wird, fixierte bereits frühzeitig die Transfers der beiden Salzburger Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald. Demgegenüber wird Konrad Laimer den Verein verlassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Bayern wechseln.

Der Transfer, der 24 Millionen Euro schwer sein soll, würde auch österreichischen Klubs einen warmen Geldregen bescheren. Die Akademie St. Pölten würde aufgrund des Solidaritätsbetrags der FIFA etwa 400.000 Euro lukrieren und auch der SV Horn, für den Baumgartner bis zum Alter von 12 Jahren spielte, dürfte sich über knapp 60.000 Euro freuen.