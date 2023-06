Deutsche Bundesliga: Niemand schießt genauer als Gregoritsch

Die meisten Ligen befinden sich in der Sommerpause und bevor das runde Leder wieder rollt, wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken. Unter anderem...

Die meisten Ligen befinden sich in der Sommerpause und bevor das runde Leder wieder rollt, wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken. Unter anderem wollen wir schauen, ob wir Statistiken finden, in denen österreichische Legionäre ganz weit vorne zu finden sind. Den Anfang macht Michael Gregoritsch, der in der abgelaufenen Saison sein Visier besonders gut eingestellt hat. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Michael Gregoritsch legte mit dem SC Freiburg eine Top-Saison hin und kam auf insgesamt 15 Scorerpunkte in der Bundesliga. Der österreichische Nationalspieler erzielte in der Liga zehn Tore und fünf Assists. Dazu traf er drei Mal in der Europa League und zwei Mal im DFB-Pokal.

Gregoritsch ist ein Mittelstürmer, der weniger durch spektakuläre Weitschüsse auffällt, sondern immer wieder knapp vor dem gegnerischen Tor zum Abschluss kommt. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass er von allen Akteuren in Deutschlands höchster Spielklasse die höchste Prozentanzahl seiner Schüsse auf das gegnerische Tor brachte. Insgesamt 61.29% seiner 62 Schussversuche landeten auf das gegnerische Tor:

Uns liegen Statistiken bis zur Saison 2015/16 vor und nur einmal gelang es einem Spieler eine höhere Schussgenauigkeit als Gregoritsch am Ende der Saison vorzuweisen. In der Saison 2019/20 kam Gladbach-Angreifer Marcus Thuram auf unglaubliche 70.37% – ein Wert, den man bei einer Einsatzzeit von über 2.000 Spielminuten nur ganz selten bei Stürmern antrifft.

Vergangene Saison landete Bayern-Urgestein Thomas Müller mit einer Schussgenauigkeit von 58.33% auf Platz 1 und verwies den polnischen Goalgetter Lewandowski auf Platz 2 (54.36%). Mit Karim Onisiwo schaffte es heuer ein zweiter österreichischer Legionär in die Top 20. Der Mainz-Stürmer brachte 48.33% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor.

In der österreichischen Bundesliga kamen zwei Spieler vergleichsweise ebenfalls auf richtig hohe Werte. Der Salzburger Junior Adamu brachte 67.74% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor, WAC-Angreifer Tai Baribo kam auf ebenfalls starke 63.16%.