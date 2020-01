Hertha verpflichtet Top-Stürmer – WAC holt ehemaligen BVB-Spieler

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Krzysztof Piatek

ST, 24, POL | AC Milan – > Hertha BSC Berlin

Der Hertha BSC Berlin gelang ein wahrer Transfercoup, denn der Hauptstadtklub sicherte sich die Dienste des 24-jährigen Angreifers Krzysztof Piatek, der zuletzt beim AC Milan unter Vertrag stand. Piatek erzielte für die Mailänder in 41 Partien 16 Tore und zwei Assists und steuerte davor für den FC Genua in 19 Partien 18 Scorerpunkte bei. Die Berliner zahlten für den Mittelstürmer eine Ablöse von 27 Millionen Euro und setzten sich damit unter anderem gegen die Spurs durch, die den Stürmer ebenfalls in ihren Reihen sehen wollten. Auch wenn man sich beim AC Milan insgesamt mehr vom polnischen Nationalspieler erwartet hat, dürfen sich die Hertha-Fans über einen Angreifer von internationalem Format freuen, der in vielen Partien den Unterschied ausmachen kann. Zuvor verpflichtete Hertha bereits Tousart und Ascacibar und knackte damit den Bundesliga-Rekord, was die Höhe von Winter-Einkäufen betrifft.

Paco Alcácer

ST, 26, ESP | Borussia Dortmund – > Villarreal

Paco Alcacer machte sich in Dortmund in erster Linie als treffsicherer Edeljoker einen Namen, doch zuletzt hatte er unter Coach Lucien Favre einen schweren Stand. Mit der Verpflichtung des Ex-Salzburgers Haaland bekam er zudem große Konkurrenz, sodass er eine Luftveränderung herbeisehnte. Alcácer schoss in 47 Spielen für den BVB immerhin 26 Tore und wechselt nun in die spanische Liga, wo er zuvor schon für den FC Valencia und den FC Barcelona tätig war. Diesmal heuert er beim Tabellenachten Villarreal an, die rund 23 Millionen Euro an den BVB überwiesen, wobei die Summe aufgrund von Bonuszahlungen auf rund 30 Millionen steigen kann.

Tomas Soucek

DM, 24, CZE | Slavia Prag – > West Ham United (leihweise)

Tomas Soucek verlängerte zur Freude der Slavia-Fans seinen Vertrag beim aktuell überlegenen Tabellenführer bis 2024. Die Chance ist groß, dass die Anhänger ihn jedoch nicht mehr im Slavia-Trikot zu Gesicht bekommen werden, denn West Ham United lieh den 24-Jährigen aus und sicherte sich eine Kaufoption. Die Fans können sich jedoch sicher sein, dass sich dieses Geschäft für ihren Klub auszahlt, denn alleine für das halbe Jahr Leihe überwies West Ham United stolze 4,5 Millionen Euro nach Tschechien. Sollte Soucek den Erwartungen entsprechen dann können sich die Engländer mit einer Zahlung von weiteren 16 Millionen Euro die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers langfristig sichern. Soucek wäre damit der Rekord-Transfer der tschechischen Liga. Viel Geld für den tschechischen Klub, der seinen Kapitän dennoch vermissen wird.

Milos Jojic

ZM, 27, SRB | Istanbul Basaksehir -> Wolfsberger AC

Der WAC tätigte einen hochinteressanten Transfer und lieh den ehemaligen Köln- und Dortmund-Mittelfeldspieler Milos Jojic aus, der zuletzt bei Istanbul Basaksehir tätig war. Die Kärntner bekommen damit einen Spieler, der in der Vergangenheit in der höchsten deutschen Spielklasse insgesamt zwölf Treffer und zehn Assists beisteuerte, zuletzt aber in der Türkei einen schweren Stand hatte. 2018/19 kam er auf zwei Einsätze von Beginn an und wurde sechs Mal eingewechselt, in der aktuellen Saison stand er keine Minute am Platz. Der fünffache serbische Nationalspieler will beim WAC endlich wieder Fußballspielen und sollte er seine frühere Form finden, erhalten die Wolfsberger einen technisch hochveranlagten Kicker, der sicherlich eine Verstärkung darstellen kann.