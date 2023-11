Österreicher Maric soll Ausbildung beim FC Bayern umbauen

In den letzten Tagen tauchte sein Name in Verbindung mit der möglichen Barisic-Nachfolge beim SK Rapid auf. Nun wird der 31-jährige Rene Maric aber...

In den letzten Tagen tauchte sein Name in Verbindung mit der möglichen Barisic-Nachfolge beim SK Rapid auf. Nun wird der 31-jährige Rene Maric aber beim FC Bayern München unterschreiben und erhält dort eine hochinteressante Aufgabe.

Lesern von abseits.at ist Rene Maric natürlich schon lange kein Unbekannter mehr. Der hochtalentierte Taktiker verfasste bis zum Sommer 2016 über 500 Analysen, war jahrelang Chefanalytiker unseres Portals. Zudem schrieb Maric auch für das deutsche Taktikportal Spielverlagerung, dessen Teilhaber er heute ist. 2016 wechselte er als Co-Trainer in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg, von wo aus er seinem Coach Marco Rose bis in die Bundesliga und später nach Deutschland folgte.

Ex-Chef statt Rapid-Job

Nach Engagements in Mönchengladbach und Dortmund wechselte er als Co-Trainer von Jesse Marsch zu Leeds United. Mit dessen Entlassung im Februar 2023 wurde auch Maric freigestellt und war seitdem vereinslos. Nun zeigte unter anderem Rapid Interesse an einer Verpflichtung des „Jahrhunderttalents“ – doch der Ruf seines einstigen Chefs Christoph Freund war lauter.

Spannende Analyse- und Pionierarbeit im Nachwuchs

Maric wird bei Bayern München für die Entwicklung eines einheitlichen Ausbildungskonzepts für den Nachwuchs verantwortlich sein. Hierbei handelt es sich um eine hochinteressante und analytische Aufgabe, die Maric stark entgegenkommen sollte. Zwar kann der gebürtige Oberndorfer, der selbst wegen einiger Verletzungen keine aktive Fußballerkarriere einschlug, bereits auf über sechs Jahre Erfahrung als Assistenztrainer zurückblicken, aber vorerst zieht er die Analysearbeit in München seinem ersten Job als „Einser“ vor.

Neu geschaffene Position

Der UEFA-Pro-Lizenz-Besitzer hat auch keinerlei Stress. Gerade mal 31-jährig muss nichts überstürzt werden und so kann er die neue Aufgabe, die offiziell als „Teamleitung Trainerentwicklung & Spielidee“ bezeichnet wurde, druckfrei angehen. Einen Vorgänger gibt es nicht, da die Funktion neu geschaffen wurde. Über die Qualitäten des jungen Österreichers weiß Bayern-Sportdirektor Christoph Freund natürlich bereits aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg Bescheid.

Zuständig für U16 bis U23

Laut der Pressemeldung des FC Bayern München soll Maric in seiner neuen Funktion „die Schnittstelle am FC Bayern Campus mit der Säbener Straße verstärken“. Maric ist für den Bereich von der U16 bis zur zweiten Mannschaft der Bayern verantwortlich und soll den schwierigen Sprung aus dem Nachwuchs- in den Erwachsenenfußball, der in den letzten Jahren nur wenigen Münchner Talenten nachhaltig gelang, erleichtern bzw. auch erfolgsversprechender machen.