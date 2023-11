Rapid-Fans: „Neuer Trainer soll eingeschlagenen Weg weiterführen“

Nachdem wir eine Liste mit 16 möglichen Kandidaten als Rapid-Trainer veröffentlichten, wollen wir uns nun ansehen was sich die Fans wünschen. Was soll der...

Nachdem wir eine Liste mit 16 möglichen Kandidaten als Rapid-Trainer veröffentlichten, wollen wir uns nun ansehen was sich die Fans wünschen. Was soll der neue Trainer mitbringen beziehungsweise anders machen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: Wichtig wird sein, hier jemanden zu finden, der unseren grundsätzlichen Weg bezüglich Spielphilosophie, Einbindung von jungen Spielern etc. weiterführen kann und will. Wir brauchen keinen Schwenk um 180 Grad, sondern eine Nachjustierung um ein paar Prozent hier und dort. Ich habe aber grundsätzlich weiterhin viel Vertrauen in Katzer und traue ihm zu, einen guten Mann zu finden.“

Woody: „Am wichtigsten ist es jetzt, einen Trainer zu finden, der den eingeschlagenen Weg bedingungslos akzeptiert. Das heißt Kern des Kaders sowie grundsätzliche spielerische Ausrichtung dürfen nicht in Frage gestellt werden. Was wir jetzt am wenigsten brauchen können, ist ein (weiterer) kompletter Neuanfang. Vieles bei uns läuft in meinen Augen richtig gut. Darauf muss ein neuer Trainer aufsetzen. Jemand, der sich bei uns selbstverwirklichen will oder sich nicht an die Gegebenheiten anpassen kann, ist in meinen Augen fehl am Platz. Und wenn ich mir was wünschen darf. Bitte nicht nur auf historische Erfolge bei Rapid oder sonst irgendeinem Verein achten. Ja, diese sind vielleicht ein Indiz, dass er ein guter Trainer ist. Viel wichtiger ist aber, dass man analysiert, welches Profil wir genau brauchen. Welcher Trainer passt menschlich, fachlich und von seinem Führungsstil her zum Verein?

TheMichii: „Katzer sagt, dass man über den Tellerrand schauen wird und dass der Trainer zur Vorstellung von Rapid passen soll. Also vom spielerischen Stil. Find ich gut, dass man da schaut, dass man jetzt keine 180-Grad-Wende macht. Bin gespannt, wer der Überraschungskandidat aus dem Ausland ist. Bei den Veilchen letztes Jahr gabs dann auch einige Namen aus dem Ausland.“

ImmerWiederRapidWien: „Wichtig wird sein, dass man einen Trainer sucht, der zu unserer Spielphilosophie passt und nicht alles niederreißt alá Canadi, sondern auf dem Momentanen aufbauen kann. Es war ja in unserem Spiel bei weitem nicht alles schlecht. Insofern würde ich mir einen Trainer wünschen, der unser Spiel mit dem Ball – welches für mich ansehnlich war und zu Chancen geführt hat – möglichst weiterführt, uns aber defensiv etwas mehr Stabilität geben kann und vor allem das Spiel gegen den Ball verbessern kann (ein strukturiertes Spiel mit dem Ball und Pressing schließen einander nicht aus, ganz im Gegenteil). Ich hoffe, dass man nach solchen Kriterien den Trainer sucht und nicht rein nach Namen geht. Ein paar Namen, die hier von einigen gewünscht werden, sind ja sowieso gänzlich unrealistisch (Hasenhüttl, Glasner). Auch Fischer gehört da dazu, wobei selbst wenn der kommen würde, ich glaube da wären dann ein paar derer, die ihn momentan fordern, nicht unbedingt positiv überrascht von seinem Spielstil (wie gesagt aber ohnehin unrealistisch). Von Pacukt oder gar Herzog braucht man mir gar nicht anfangen. Schopp wäre insofern eine interessante Alternative, zusätzlich zum Spielstil gibt es natürlich einige andere Anforderungen an einen Rapid-Trainer, das müssen die Verantwortlichen einschätzen, inwiefern er denen gewachsen ist. Die anderen genannten Alternativen – Brunmayr, Marić (gut, scheint eh auch unrealistisch), Tomić, etc. – kann ich alle nicht einschätzen, was ihren bevorzugten Spielstil angeht und werde mich damit auch erst beschäftigen, sollte der Name konkreter werden.“

derfalke35: „Ich hoffe wir treffen die richtige Entscheidung und wünsche es mir von Herzen für Rapid. An den neuen Trainer, egal wer es auch immer wird, habe ich lediglich eine Anforderung, zumindest ähnlicher xG-Wert, aber vor allem mehr Tore und somit auch mehr Siege. Mit dem bisherigen Spielstil war ich sehr zufrieden, ich denke, das sollte machbar sein.“

Lucifer: „Man möge bitte jemanden verpflichten der Referenzen für unsere Anforderungen vorzuweisen hat und sich in Bezug auf unser hoffentlich bestehendes Konzept, darin verwirklichen kann. Wir brauchen kurzfristigen sportlichen Erfolg damit mittelfristig die Basis geschaffen werden um sich langfristig zu entwickeln… Alles andere sind vergebene Ressourcen.“

MarkoBB8: „Nachdem Katzer bei den Spielern bewiesen hat, dass er über den Tellerrand schauen kann und neue Märkte abgeklappert hat, habe ich Hoffnung, dass dies auch beim Trainer so gehandhabt wird.“

Boidi: „Wichtig wird ein Trainer der das Positionsspiel fortsetzt und mit den Jungen kann. Persönlicher Wunsch wäre ein Trainer der den Verein „aufweckt“ ähnlich wie Klopp bei Liverpool oder Baumgartner bei Köln…“

flonaldinho10: „Eigentlich eine ungewöhnlich gute Situation für einen Neuen reinzukommen, normalerweise bekommst während der laufenden Saison keine Mannschaft, die im Großen und Ganzen so gut beieinander ist, außer der vorherige Trainer wird wegen Erfolgs weggekauft. Vielleicht schafft man es damit ja jemanden anzulocken, der ansonsten ein wenig außer Reichweite oder Unwillens wäre. Andererseits heißt das aber auch, dass der neue Trainer rasch abliefern muss. Eine halbe Saison und zwei Transferperioden „Einarbeitungszeit“ gibt es diesmal nicht. Wenn Katzer sagt, der Grund für Zokis Entlassung ist, dass das Grundqualität in der Mannschaft höher ist, als die Punkteausbeute, ist das der Schwachpunkt, den sein Nachfolger lösen muss. Massiven Kaderumbau und Systemumstellung darf es diesmal nicht geben, ich hoffe, Kandidaten die das mit sich bringen würden, weist man konsequent ab.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur aktuellen Trainerdiskussion!