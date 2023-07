Verhandlungssache: Wechselt Rasmus Hojlund zu Manchester United?

Zwischen dem Dänen und dem englischen Rekordmeister sind die Vertragsdetails geklärt. Hojlund soll Medienberichten zufolge auch bei Atalanta Bergamo offiziell ein Transferansuchen eingereicht haben....

Zwischen dem Dänen und dem englischen Rekordmeister sind die Vertragsdetails geklärt. Hojlund soll Medienberichten zufolge auch bei Atalanta Bergamo offiziell ein Transferansuchen eingereicht haben. Nach Wochen der Verhandlungen kann es nun schnell gehen.

Hojlund will zu den Red Devils

Rasmus Hojlund hat in deinen letzten Wochen keinen Hehl daraus gemacht, dass er seit Kindheitstagen Fan des englischen Rekordmeisters ist und für Manchester United spielen will. Dem Vernehmen nach soll er seinen bisherigen Arbeitgeber Atalanta Bergamo um einen Transfer gebeten haben. In Bergamo steht man nun vor dem Problem, dass der Spieler offiziell seinen Wechselwunsch bekundet hat und wohl nicht zu halten sein wird. Ziel von Atalanta wird es nun sein, das Maximum aus seinem Transfer herauszuholen. Und mit Manchester United steht ausgerechnet einer der schlechtesten Verhandler Europas gegenüber.

Atalanta fordert zwischen 80 und 100 Millionen Euro Ablöse

Dass Manchester United ein dankbarer Verhandlungspartner ist und gerne zu viel für Spieler bezahlt – siehe die Transfers von Jadon Sancho, Harry Maguire, Antony und Mason Mount – ist auch in Bergamo nicht unerkannt geblieben und so fordern die Verantwortlichen stolze 80 Millionen Euro für den Wechsel ihres Stürmers, der erst ein Jahr zuvor um 17,2 Millionen Euro von Sturm Graz gekommen war. Sturm hatte den Spieler selbst erst wenige Monate vor seinem Wechsel nach Italien um 1 Million Euro gekauft. Zuvor war sogar von einer Ablöse von 100 Millionen Euro die Rede.

Manchester United bietet 50 Millionen Euro

Die Bewertungen von Atalanta und Manchester United liegen derzeit noch weit auseinander. Der englische Rekordmeister ist lediglich bereit 50 Millionen Euro für den gebürtigen Kopenhagener zu überweisen. Zusätzlich könnten Mason Greenwood und Amad Diallo auf Leihbasis zu den Italienern wechseln. Dass man in Atalanta aber mehr an einer üppigen Ablöse als an Tauschspielern interessiert ist, hat La Dea bereits durchklingen lassen. Der Marktwert Hojlunds wird derzeit auf 45 Millionen Euro taxiert.

Steile Karriere

Rasmus Hojlund blickt auf eine steile Karriere zurück. Als nahezu unbeschriebenes Blatt ohne nennenswerte Torerfolge in der dänischen Liga, erfolgte im Jänner 2022 der Wechsel vom FC Kopenhagen nach Österreich.

Um nur rund zwei Million Euro sicherte sich Sturm Graz die Dienste des Stürmers, der in 18 Spielen auf neun Tore und drei Assists kam, ehe weniger als ein halbes später der Wechsel um 17,2 Millionen zu Atalanta Bergamo erfolgte. Ein Transfer für den Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, zu Recht gefeiert wurde.

In seiner Debutsaison in Italien hat Hojlund neun Tore erzielt und vier vorbereitet und kam oftmals nur als Joker zum Einsatz. Lediglich 1834 Einsatzminuten standen für den Dänen zu Buche, der sich erst gegen Ende der Saison gegen Duvan Zapata im Kampf um die Stürmerposition durchsetzen konnte. Der Kolumbianer brachte es in 25 Spielen nur auf magere zwei Treffer.

Vergleiche zu Erling Haaland

Immer wieder werden Vergleiche zu Erling Haaland gezogen. Beide sind typische Mittelstürmer, schnell, technisch gut, kopfballstark, verfügen über einen guten Schuss, kommen aus Skandinavien und sind Linksfüßer.

Ein Vergleich ist jedoch nicht gerechtfertigt, denn Haaland ist in seiner Entwicklung schon einen Schritt weiter und derzeit der wohl beste Stürmer der Welt. Was Hojlund aber mitbringt, ist, dass er dort hingeht wo es weh tut, Fehler der Verteidiger ausnützt und brandgefährlich ist. Er hat den direkten Zug zum Tür und findet die Räume zwischen den Innenverteidigern. Ein Mittelstürmer der alten Schule, von denen es nur noch wenige gibt. Mit anderen Worten: Genau das, was Manchester United braucht!

Red Devils haben sich auf Hojlund festgelegt

Verfolgt man die Medienberichte aufmerksam, so besteht kein Zweifel daran, dass Erik ten Hag sich auf Rasmus Hojlund festgelegt hat. Der Däne bekommt in den Transferplänen den Vorzug vor Harry Kane, mit dem Manchester United ebenso in Verbindung gebracht wurde. Ein entscheidender Faktor scheint hierbei das Alter zu sein. Mit 20 ist der Däne stolze neun Jahre jünger als der Rekordtorschütze der Tottenham Hotspurs und hat enormes Potenzial. Kane hingegen schreitet langsam in den Herbst seiner Karriere und würde die Red Devils mehr als 100 Millionen Euro kosten.

Große Stürmertradition

Manchester United war Jahrzehnte für seine Stürmer gefürchtet. George Best, Eric Cantona, Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham, Ruud van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, Henrik Larsson, Cristiano Ronaldo, Robin van Persie, Zlatan Ibrahimovic Wayne Rooney, Robin van Persie und Carlos Tevez etwa gingen im Old Trafford auf Torejagd und versetzten ganz Europa in Angst und Schrecken. Schillernde Namen der Vergangenheit. Die Gegenwart heißt derzeit Marcus Rashford, Manchester Uniteds einziger derzeit torgefährlicher Stürmer. Jadon Sancho, Anthony Martial und Antony, die weiteren nominellen Spitzen, ließen nahezu jegliche Torgefahr vermissen. Mit Rasmus Hojlund steht nun der nächste große Mittelstürmer ante portas.

Ausblick

Am Ende des Tages wird Erik ten Hag seinen Wunschspieler bekommen. Atalanta weiß, dass man seinen Shootingstar nicht halten kann und wird versuchen das Maximum aus dem Deal zu holen. Die Zeit spielt jedoch derzeit für La Dea, denn die englische Liga beginnt in weniger als einem Monat und Manchester United läuft die Zeit davon. Denn auch ein Brecher wie Hojlund braucht eine Eingewöhnungszeit. Zu lange sollte sich United sowieso nicht Zeit lassen, denn auch andere Klubs sind an dem Stürmer interessiert. So soll auch Paris Saint-Germain ein Auge auf den Angreifer geworfen haben, was die Verhandlungsposition des Premier-League-Klubs sicherlich nicht einfacher machen wird.

Patrick Stummer, abseits.at