Gegnercheck: LASK-Gegner Toulouse kommt nicht in die Gänge

Während Liverpool und Saint-Gilloise ihre Pflichtaufgaben erfüllten, patzte mit Toulouse der kommende LASK-Gegner in der UEFA Europa League in der französischen Ligue 1. Wir machen wie jede Woche den Gegnercheck – diesmal zu den EL-Kontrahenten des LASK.

Liverpool FC – West Ham United 3:1 (1:1) – xG 3.22 : 0.73

3:1 war zuletzt eindeutig das Lieblingsergebnis der „Reds“. Nachdem die Mannschaft von Jürgen Klopp bereits gegen die Wolverhampton Wanderers und den LASK mit diesem Ergebnis gewann, gab es nun auch einen 3:1-Heimsieg gegen West Ham.

Der Unterschied zu den letzten Partien ist, dass Liverpool diesmal mit 1:0 in Führung ging. Mohamed Salah traf vom Elfmeterpunkt, aber kurz vor der Pause glich Jarrod Bowen für die „Hammers“ aus.

In der zweiten Halbzeit sorgten die „Reds“ allerdings für klare Verhältnisse – Darwin Núñez traf nach einer Stunde, Diogo Joto kurz vor dem Ende. Auch wenn man zwischenzeitlich wieder ein wenig zittern musste, war es ein hochverdienter Sieg für Liverpool, wie auch die Expected-Goals-Statistiken zeigen. Die Mannschaft liegt weiterhin auf dem zweiten Platz der Premier League, zwei Punkte hinter Leader Manchester City.

RC Lens – FC Toulouse 2:1 (1:1) – xG 1.95 : 0.37

Der FC Toulouse musste sich beim Champions-League-Starter aus Lens knapp mit 1:2 geschlagen geben, präsentierte sich dabei aber weitgehend zahnlos. Zwar brachte der offensive Mittelfeldspieler César Gelabert den LASK-Gegner nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung, aber Lens glich noch vor der Pause durch Wesley Said zum 1:1 aus und dominierte schließlich die zweite Halbzeit.

Die Erlösung folgte aber erst in Minute 84, als der eingewechselte Morgan Guilavogui das 2:1 für Lens besorgte und damit einen wichtigen Befreiungsschlag landete. Lens stand nach fünf Ligue-1-Spielen erst bei einem Punkt (holte dafür ein respektables 1:1 zum Champions-League-Auftakt bei Sevilla) und verließ mit dem Sieg das Tabellenende.

Toulouse hält nach sechs Spielen bei sechs Punkten und ist nun Fünfzehnter. Bevor es am 5. Oktober gegen den LASK geht, muss das Team noch zu Hause gegen den FC Metz ran, der mit acht Punkten in Schlagdistanz ist.

Aus rechtlichen Gründen könnt ihr euch die Highlights der Partie nur direkt auf YouTube ansehen. Hier der Link zur Zusammenfassung.

Cercle Brügge – Union Saint-Gilloise 0:2 (0:1) – xG 1.25 : 1.84

Union Saint-Gilloise machte am vergangenen Wochenende in der belgischen Liga mit einem Auswärtssieg bei Cercle Brügge gleich fünf Plätze gut und steht jetzt auf dem vierten Rang. Nachdem das Team zuletzt drei Ligaspiele in Serie nicht gewinnen konnte, gewann man ohne den verletzten, deutschen Toptorschützen Dennis Eckert souverän.

Beide Tore für den Gruppengegner des LASK erzielte der algerische Angreifer Mohamed Amoura, jeweils nach Vorarbeit des ivorischen Achters Lazare Amani. Amoura erzielte bereits beim 1:1 in der Europa League gegen Toulouse das Tor für die Belgier und stand im Match gegen Cercle Brügge erstmals in der Startelf seines neuen Klubs. Der 23-Jährige kam zu Saisonbeginn um vier Millionen Euro vom FC Lugano. Bei beiden Treffern hatte der Stürmer allerdings reichlich Glück, wie ihr im folgenden Video sehen könnt.