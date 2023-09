Viermal Rot, elfmal Gelb, zwei Elfer: VAR entscheidet irres Prager Derby

Am Sonntag endete das Prager Derby zwischen Slavia und Sparta mit einem 1:1-Unentschieden. In der enorm hitzigen Partie zwischen dem Zweiten und dem Ersten...

Am Sonntag endete das Prager Derby zwischen Slavia und Sparta mit einem 1:1-Unentschieden. In der enorm hitzigen Partie zwischen dem Zweiten und dem Ersten entschieden zwei Elfmeter, wobei Sparta erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit vom Punkt ausglich.

Das große Kuriosium der Derby-Schlussphase in Prag: Nach etwa 97 Minuten stellte Chytil auf 2:0 für Slavia und damit die vermeintliche Entscheidung. Allerdings kam es kurz vor dem Konter zum Tor zu einem Handspiel eines Slavia-Verteidigers im eigenen Strafraum. Der Schiedsrichter sah sich die Szene noch einmal an und erkannte nicht nur das 2:0 ab, sondern entschied sogar noch auf Strafstoß für Sparta…

Auch zuvor war die Partie außerordentlich hitzig. Es gab Ausschreitungen auf den Rängen und kurz vor Ende der 90 Minuten eine Rudelbildung, im Zuge derer je ein Sparta- und ein Slavia-Spieler – ausgerechnet die beiden Kapitäne Krejci und Boril – nach einer wilden Auseinandersetzung mit glatt Rot vom Platz flogen und auch je ein Co-Trainer der beiden Mannschaften ausgeschlossen wurden. Insgesamt gab es zudem elf gelbe Karten.

Zuvor hatten die Slavia-Fans bereits mit riesigen Choreografien und Pyroshows auf sich aufmerksam gemacht. Die Atmosphäre war vor 19.300 Zuschauern in der ausverkauften Fortuna Arena atemberaubend: