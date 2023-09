Expected-Goal-Werte zum 8. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten und stammen von Wyscout S.p.a.

Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz 0:1 (xG=1.90:0.97)

Jeder Lauf muss einmal zu Ende gehen. Dass das den Salzburgern nach 37 Partien ohne Niederlage ausgerechnet in einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz passiert, ist dann doch eine sehr große Überraschung, die auch die Fans der Auswärtsmannschaft mit kultigen Kommentaren gebührend feierten. Trainer Scheiblehner sprach nach dem Spiel von einem historischen Sieg. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Stürmer Ronivaldo, der einen von insgesamt acht Schussversuchen der Gäste verwertete. Die Hausherren kamen zwar auf doppelt so viele Schussversuche, allerdings brachten sie nur vier auf das gegnerische Tor. Bei den xG-Werten hat der Serienmeister dennoch die Nase mit 1.90:0.97 vorne.

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau 1:0 (xG=0.85:0.45)

Peter Pacults Mannschaft feierte einen 1:0-Sieg gegen das Schlusslicht Austria Lustenau, das weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Saison wartet. In der ersten Hälfte war die Heimmannschaft deutlich stärker, agierte aber beim letzten Zuspiel zu ungenau. Die 1:0-Führung kam durch ein Eigentor von Anderson zustande. Wie gewohnt ließ die Pacult-Elf nicht viele Chancen zu, sodass am Ende ein niedriger xG-Wert von 0.85:0.45 herauskam.

WSG Tirol – Wolfsberger AC 2:3 (xG=0.27:2.21)

Der Wolfsberger AC setzte sich im Auswärtsspiel mit 3:2 gegen die WSG Tirol durch. Da der Sieg erst in der letzten Minute durch einen Elfmeter von Zimmermann fixiert wurde, muss man von einem knappen Dreier sprechen, der angesichts der xG-Werte von 0.27:2.21 allerdings mehr als verdient für die Gäste ausfiel. Silberbergers Mannschaft bewies Moral und holte einen 0:2-Rückstand auf, was am Ende jedoch unbelohnt blieb. Kurios war, dass bei einer stark abseitsverdächtigen Position vor dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der VAR nicht eingriff, weil er die Linie nicht zeichnen konnte.

LASK – TSV Hartberg 0:0 (xG=1.36:1.87)

Nach dem Spiel gegen Liverpool (xG: 0.32:2.56) kam der LASK im Heimspiel gegen den TSV Hartberg nicht über 0:0-Unentschieden hinaus, wobei beide Mannschaften gute Chancen auf Tore hatten. Der LASK verschoss sogar einen Elfmeter. Trotz des Strafstoßes weisen die Gäste aus der Steiermark mit 1.36:1.87 den besseren xG-Wert auf, da sie insbesondere in der ersten Halbzeit enorm viel Druch erzeugten, gut kombinierten und zu vielen Abschlüssen kamen. Zweimal verhinderte die Stange einen Führungstreffer der Gäste.

SCR Altach – FK Austria Wien 2:1 (xG=1.50:1.86)

Der Wiener Austria gelang es nicht im Ländle den zweiten Saisonsieg in der Meisterschaft einzufahren und nach der 1:2-Niederlage liegen die Veilchen punktegleich mit der WSG Tirol auf Platz 10 in der Tabelle. Selbst Joachim Standfest gab nach der Partie zu, dass sie viel Glück mit den Schiedsrichter-Entscheidungen hatten, die sich in den xG-Werten naturgemäß nicht widerspiegelten. Der Austria bleib ein Strafstoß verwehrt und auch bei Hands-Entscheidungen im Strafraum zeigte Gishamer keine klare Linie. Trotz der Fehlentscheidungen haben die Gäste mit 1.50:1.86 den etwas höheren xG-Wert. Nun wartet das Derby auf die Veilchen, das Galvao aufgrund einer späten gelb-roten Karte verpassen wird.

SK Rapid – SK Sturm Graz 1:1 (xG=1.72:0.72)

Vor dem Spiel hätten viele Rapid-Fans den einen Punkt gerne mitgenommen. Nach den 90 Minuten fühlt sich dieses X jedoch wie eine Niederlage an, denn die Grün-Weißen vergaben einige hochkarätige Chancen, wie etwa Fally Mayulu, der den Ball aus knapper Distanz über das leere Tor schoss. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel, sodass wir euch nur noch die xG-Werte nachliefern, die mit 1.72.0.72 für die Hütteldorfer ausfallen.