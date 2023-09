BW-Linz-Fans: „Benficabesiegerbesieger!“

Der FC Blau-Weiß Linz schaffte am Samstagnachmittag tatsächlich die große Sensation und gewann mit 1:0 in Salzburg. Wir haben die Reaktionen der Linzer Fans...

Der FC Blau-Weiß Linz schaffte am Samstagnachmittag tatsächlich die große Sensation und gewann mit 1:0 in Salzburg. Wir haben die Reaktionen der Linzer Fans nach dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

MetzgerSKV: „37 Runden – und dann kam Ronivaldo. Er vergoldet sich gerade seinen blau-weißen Legendenstatus. Besonders freut’s mich auch für Schmid!“

Hochofen: „Fakten: Wir haben eine Serie von 37 Dosen-Spielen ohne Niederlage beendet. Wir haben eine Serie von 45 Dosen-Heimspielen ohne Niederlage beendet. Wir haben bisher nur gegen die Dosen gewonnen. Sind wir jetzt offiziell deren Angstgegner?“

da nero: „Sehr starke Leistung der gesamten Mannschaft. Mit den Chancen von Noß hätte man schon früher in Führung gehen können. So musst du als Aufsteiger auftreten. Stabile Defensive, ohne Pressing und dann schnell umschalten. Warum nicht gleich von Anfang so?“

blauweiss78: „Dieses Team funktioniert einfach! Das war heute einfach Fußball in Reinkultur. Taktisch unglaublich eingestellt, spielerisch stark, aber jetzt kommts: Kämpferisch bei 110%. Oida i bin fertig! Und ja, wer hätte nach der Heimniederlage gegen Rapid jemals gedacht, dass wir auch spielerisch nicht so schlecht aussehen… wahrscheinlich keiner, außer die Mannschaft.“

tole: „Unfassbare Leistung der ganzen Mannschaft, besonders was die drei vorn in der ersten Halbzeit gelaufen sind. Zweite Halbzeit war’s spätestens ab dem Treffer ein wahnsinniger Kampf… meinen Nerven hat’s nicht gut getan… die letzten 10 Minuten war der Puls am Anschlag.“

Hugo Sanches: „Was für ein geiler Sieg! Ich bin einfach nur stolz auf diesen Verein und auf diese Fans! Benfica Besieger Besieger!“

Königsblau: „Gerade auf Santorini gelandet und was lese ich – ein Jubelschrei durch das Flughafengebäude!“

FavVoestler: „Geil auch der blau-weiße Support in Salzburg. Vöestler im TV durchgehend zu hören, Salzburger praktisch gar nicht. Wäre gern dort gewesen.“

cat_in_the_well: „Großartiges Spiel und auch mal kein Pech. Hoffentlich lernen wir von Salzburg und rotieren nicht an 9 Positionen am Mittwoch gegen Draßburg. Erfolgreich in den Cup-Alltag!“

Stami: „Falls jemand eine Hose im Auswärtssektor gefunden hat…. die gehört mir! Danke!“

blauweiss78: „Und warum ich diesen Sport so liebe: Die Ballbesitzstatistik. Damals als Miniknabenspieler vom ASKÖ Ebelsberg dachte ich mir schon immer und immer wieder: „Gut, ihr hattet öfters den Ball und trotzdem haben wir euch fünf Tore geschossen.“ Wie gesagt… es war heute Fußball, wie wir ihn alle lieben.“

Miraval: „Vom Fixabsteiger zum Red-Bull-Besieger und das alles innerhalb eines Monats.“

Sam Hawkens: „Ein rundum gelungener Auftritt der blau-weißen Farben in Salzburg. Zuerst zu meiner Überraschung der sehr gut gefüllte Auswärtssektor. Ich selbst hab mit mir vor dem Spiel gerungen, ob ich mir diesen Abschuss geben soll, aber egal – immerhin sind das ja auch genau die Spiele auf die wir so lange haben warten müssen. Die ersten Minuten waren dann fast unglaublich – wir hatten die ersten fünf Minuten gefühlt 0% Ballbesitz – auch wenn Salzburg nicht zwingend vors Tor gekommen ist – über 90 Minuten wäre das so nicht gut gegangen. Geil hab ich ja den Applaus zur Halbzeit gefunden – da wurde das 0:0 zur HALBZEIT schon fast wie ein Sieg gefeiert. Die zweite Halbzeit dann eine Mischung aus Fehlern in der Salzburger Hintermannschaft (das Verhalten der Abwehr vorm Gegentor ist ja ein Wahnsinn) und einer unfassbaren kämpferischen Leistung. Das war Fußball wie ich ihn liebe – danke für diesen grandiosen Abend. Hervorheben möchte ich Strauss, Maranda, Schmid, Krainz und für mich Man of the Match – Paul Mensah. Keine Ahnung wie weit der gestern gelaufen ist und das sehr oft im Vollsprint. Der Junge entwickelt sich in eine sehr gute Richtung! Was auch noch auffällt: Ich hätte nach den ersten vier Runden unserer Innenverteidigung die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Die taktischen Änderungen zeigen Wirkung und schon rückt unsere Abwehr in ein völlig anderes Licht. Mannschaft und Trainer sind wieder in der Spur – ich freue mich schon auf das, was da noch kommt.“

richard trk: „Maranda wirklich mit einer Patzn-Partie. Und der zweite Frühling des Pauli Mensah ist auch eine wunderschöne Entwicklung.“

TenaciousD: „Nach einer Nacht drüber schlafen, realisier ich auch erst, dass das auch unser erstes „Zu Null“ war!“

da nero: „Einziger Kritikpunkt zu unserem Spiel gestern: die harmlosen Abschlüsse von Noß und Mensah. Wennst schon selten vor das gegnerische Tor kommst, müssen die Abschlüsse gefährlicher werden. So oft hast halt die Chance nicht, dass du dir solche harmlosen Abschlüsse leisten kannst. Wenn wir das noch in den Griff bekommen bzw. unsere Abwehr weiterhin stabil bleibt, könnte man das Rezept für den Klassenerhalt gefunden haben.“

heartcore: „Was für ein Sensationssieg. Traumhaft. Wichtige und notwendige Änderung des Spielsystems gegenüber den ersten Spielen. Dazu eine 100% Steigerung vieler Spieler. Mit unbändiger Laufleistung. Manche waren am Ende zurecht ganz schön fertig. Kollektives Lob an alle Spieler und Trainerteam. Der Blick auf die Tabelle schon ein bisschen entspannter, wenngleich noch gar nichts entschieden ist.“

Gassi.: „Super Leistung des gesamten Teams, wir haben es Salzburg so schwer gemacht da durch zu kommen. Ich sehe es gemischt, einerseits haben wir die Partie gewonnen, weil wir 90 Minuten gefightet haben, jeder für jeden gerannt ist, wir uns nicht nur hinten rein gestellt haben, sondern auch nach vor gespielt haben, wenn’s halt ging. Und wenn man ehrlich ist, die Salzburger ganz schwere Füße hatten, nach dem Benfica-Match und mit den Gedanken vielleicht schon beim Salzburger Cup-Derby waren… Also die muss man trotzdem erst mal so schlecht erwischen. Aber egal, wenn man die Budgets ansieht, müssten die uns mit der 3. Garnitur noch schlagen.“

