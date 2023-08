LASK-Fans: „Wir spielen EL-Playoff und müssen über die Preise diskutieren“

Der LASK startete alles andere als ideal in die Bundesliga und hat die Form aus der Vorsaison noch nicht gefunden. Nun wartet mit Zrinjski...

Der LASK startete alles andere als ideal in die Bundesliga und hat die Form aus der Vorsaison noch nicht gefunden. Nun wartet mit Zrinjski Mostar der bosnische Meister im Europa-League-Playoff auf die Oberösterreicher. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Neben den sportlichen Aspekten ärgern sich die Fans auch über die hohen Ticketpreise. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Dr med Den Rasen: „Trotz der letzten Leistungen muss ein Sieg her. Ich erwarte mir wie immer eine Reaktion auf das letzte Spiel und den Grundstein dafür, um in die EL-Gruppenphase einzuziehen.“

stone_islander: „Vergibst die nächste Chance neue Fans für den LASK zu begeistern. In Österreich gibts ja bekanntlich eine nicht so kleine bosnische bzw. Balkan-Community. Mein Nachbar zum Beispiel ist gebürtiger Bosnier, hätte sich das gerne angesehen – obwohl gar nicht Mostar Fan an sich, aber einfach, weil es ein Verein aus seiner Heimat ist. Neben mir kostet der Spaß aber €75.– ist ihm bei laufenden Hauskredit dann doch zu viel.“

UdoH: „Von der Spielanlage her, hoffe ich, dass wir endlich einmal mit „Wir sind der LASK“ rausgehen und von Anfang an Druck ausüben und uns nicht auf den Platz stellen und Mal schauen, was der Gegner macht, wie das bisher in dieser Saison (mal 10 Minuten, mal 60 Minuten) der Fall war. Bringen wir ein solides Spiel auf den Platz, sollten wir uns auch durchsetzen können. Agieren wir so wie in Innsbruck in den ersten 60 Minuten, dann sehen wir uns in der Conference-League wieder.“

LASK_92: „Ich bin überrascht, wie viele hier Optimismus mitbringen und sich eine Leistungssteigerung erhoffen/erwarten. Wünschen ist das eine, da bin ich dabei, wirklich davon überzeugt zu sein, gelingt mir leider nicht.“

Much1: „Ohne zu wissen ob es diskutiert wird, aber einen Boykott (von mir aus eine Halbzeit lang) in Form einer leeren ASK Tribüne aufgrund der horrenden Ticketpreise würde ich zu 100% unterstützen. So kann es einfach nicht weitergehen. Habe diese Woche schon von so vielen Seiten gehört „wäre gern zum Spiel gegangen, aber das kann ich mir nicht leisten“. Für mich ist das Abo plus Modell nächste Saison gestorben, das kann ich so nicht mehr mittragen. Wer weiß was sie uns im Falle eines Aufstiegs in die K.o.-Phase abbuchen würden?“

Strafraumkobra: „Bei attraktiven Gegnern in der EL-Gruppe kann ich es verstehen, wenn man bei den Preisen niederhält. Eine EL-Gruppenphase ist in der LASK-Historie noch immer nicht Tagesgeschäft und diese Spiele sind halt eine andere Kategorie als Hartberg-Matches. Gegen Mostar ist es doch ziemlich unverständlich. Da müsste man normalerweise ja noch Incentives für potenziell Interessierte anbieten, weil der Gegner objektiv gesehen null Sexappeal hat.“

Laskler_1908: „Da spielst du das erste Mal international im neuen Stadion und dann musst du über einen Boykott diskutieren, einfach nur traurig.“

JacuzziKöpfler: „Die Preise sind einfach ein Skandal. Statt ausverkauftes Haus mit günstigen Tickets und damit verbundenem Ausschank, zahlst für den unattraktiven Gegner eine Unmenge. Leider wird das den Verein nach außen hin nicht unbedingt sympathisch erscheinen lassen.“

casual1908: „Da fieberst 32 Runden in der Vorsaison einem Europacup-Startplatz entgegen, nur um diesen besonderen Spielen aus Kostengründen fernzubleiben. Das ist an Perversität kaum zu überbieten. EC-Spiele sollten für alle ein Zuckerl sein.“

Fortissimus: „Ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, dem die Tickets etwas zu teuer sind. Ich würde mich selbst natürlich auch über günstigere Tickets freuen, kann aber mit den Preisen leben und bin der Meinung, dass diese gerechtfertigt sind. Den Zeitpunkt der Aufregung kapiere ich aber überhaupt nicht. Wir haben uns wohl fast alle den Viererpack gekauft, zu den Preisen wie sie eben sind. Zum Verkaufsstart der Viererpacks war der Grundton zu den Preisen sogar positiv.“

lasso: „Das besonders in der aktuellen Form immer etwas passieren kann ist eh klar, aber selbstverständlich ist der LASK in diesem Duell der klare Favorit. Die eigenen Ansprüche so weit zurückzuschrauben nur weil das Team die PS nicht auf den Rasen bekommt, finde ich den falschen Ansatz. Im aktuell großen Kader werden sich wohl elf Spieler finden, die bei allem Respekt einen bosnischen Vertreter in die Schranken weisen können. In Tirol haben neun Spieler begonnen die letzte Saison absolut verdient den 3. Platz erspielt haben. Das kann einige Wochen später nicht alles verlorengegangen sein. Sageder und das Team sind jetzt gefordert. Geht dieses Duell verloren reden wir schlicht und ergreifend von einer internationalen Blamage. Punkt.“

