LASK-Gegner: Bärenstarke Leistung von Saint-Gilloise in Sint-Truiden

Wie jede Woche lassen wir die Leistungen der Gegner der österreichischen Europacupstarter vom vergangenen Wochenende Revue passieren. Der nächste LASK-Gegner Union Saint-Gilloise behauptete mit einem überzeugenden Auswärtssieg die Tabellenführung in Belgien.

VV Sint-Truiden – Union Saint-Gilloise 0:4 (0:2) – xG 0.93 : 2.28

Union Saint-Gilloise bleibt auch nach zehn Runden Tabellenführer in Belgien. Auswärts gegen den Siebten Sint-Truiden gab es einen lockeren 4:0-Sieg, in dem drei verschiedene Spieler trafen.

Der LASK-Gegner hatte schon beim Stand von 0:0 gute Chancen, traf unter anderem einmal die Latte. Die Gastgeber hingegen hatten ebenfalls bei 0:0 ihre beste Chance im Spiel, die aber knapp vergeben wurde.

Nach 37 Minuten stellte Union Saint-Gilloise aber schließlich die Weichen für einen klaren Auswärtssieg: Alessio Castro-Montes hämmerte eine Kopfballvorlage von Gustaf Nilsson zum 1:0 ins Netz und kurz vor der Pause stellte der schwedische Assistgeber vom Elfmeterpunkt auf 2:0. Der Elfer war erst durch einen VAR-Check bestätigt worden.

Nilsson setzte nach der Pause per Kopf noch einen drauf und Saint-Gilloise hatte im Konter zahlreiche Chancen auf einen höheren Sieg. Den besorgte dann der eingewechselte Shooting Star Mohamed Amoura in der 86. Minute.

Brighton & Hove Albion – Liverpool FC 2:2 (1:2) – xG 2.08 : 2.16

Gegen die aufstrebenden „Seagulls“ aus Brighton kam der Liverpool FC am vergangenen Wochenende nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem Sieg beim Tabellensechsten hätten die „Reds“ Manchester City überholt, die ihre letzten beiden Spiele überraschend verloren.

Brighton ging nach einem Aufbaufehler von Van Dijk und einem cleveren Abschluss von Simon Adingra aus der Distanz mit 1:0 in Führung. Danach drehte allerdings Liverpools Superstar Mohamed Salah auf: Nach 40 Minuten glich er nach einer schwachen Abwehrleistung der Gastgeber aus und kurz vor der Pause traf er vom Elfmeterpunkt.

In der zweiten Hälfte war sicher die vergebene Großchance durch Ryan Gravenberch der Knackpunkt in der Partie. Der Niederländer traf das leere Tor nicht, setzte den Ball nur an die Latte. Auch Luis Diaz vergab in dieser Phase einen Sitzer für die „Reds“. Brighton kam nach Liverpools vergebenen Großchancen noch zum Ausgleich, weil bei einer Freistoßflanke niemand Kapitän Lewis Dunk auf der Rechnung hatte.

https://www.youtube.com/watch?v=OTLBI6nY4pM

Stade Brest – FC Toulouse 1:1 (0:1) – xG 2.08 : 1.24

Dem FC Toulouse gelang in der französischen Ligue 1 beim Tabellenzweiten aus Brest ein Achtungserfolg. Der LASK-Bezwinger der vergangenen Europa-League-Runde holte auswärts bei der Überraschungsmannschaft ein 1:1.

Frank Magri, der diesmal als Mittelstürmer den Vorzug gegenüber Thijs Dallinga bekam, sorgte nach 27 Minuten für die Führung von Toulouse. Der später eingewechselte Dallinga hatte dann auch noch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am gegnerischen Torhüter.

Ein Tormannfehler in der Nachspielzeit sorgte schließlich doch noch für ein Tor für Stade Brest. Guillaume Restes konnte einen flachen Weitschuss nicht festhalten und Martín Satriano staubte nach 93 Minuten ab. So fühlt sich das Remis beim neuen Tabellenvierten für Toulouse doch wie eine Niederlage an, obwohl Brest insgesamt die feldüberlegene Mannschaft war.

Toulouse liegt weiterhin auf Rang 11 in der Ligue 1 – die Highlights des Spiels könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.