LASK-Gegner: Liverpool souverän, Punkteteilungen in Toulouse und bei der USG

Der LASK erwischte tolle Gegner in der Europa-League-Gruppenphase. Neben dem FC Toulouse und Royale Union Saint-Gilloise wartet mit dem Liverpool FC das wahrscheinlich attraktivste Los, das die Oberösterreicher ziehen konnten. In unserem Check wollen wir uns ansehen, wie die Kontrahenten des LASKs aktuell in Form sind.

Liverpool FC – Aston Villa 3:0 (xG=2.18:1.09)

Zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase wartet gleich der größte Kracher auf die LASK-Fans, denn ihre Mannschaft trifft zuhause auf den Liverpool FC. Der 19-fache englische Meister startete erfolgreich in die neue Saison und holte nach einem 1:1-Unentschieden gegen den Chelsea FC in der ersten Runde der Premier League drei Siege. Dabei besiegte man Bournemouth mit 3:1, gewann auswärts gegen Newcastle United dank eines späten Doppelpacks von Darwin Nunez mit 2:1 und setzte sich schließlich am Wochenende gegen Aston Villa mit 3:0 durch. Die xG-Werte fielen mit 2.18:1.19 etwas niedriger aus.

Beim 3:0 erzielte Neuzugang Dominik Szoboszlai, der diesen Sommer von RB Leipzig zu den Reds wechselte, sein erstes Pflichtspieltor für seinen neuen Arbeitgeber. Die weiteren Treffer fielen nach einem Eigentor des polnischen Nationalspielers Matty Cash und einem Treffer von Mohamed Salah, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Saudi-Arabiens Meister al-Ittihad in Verbindung gebracht wurde.

Die Highlights vom 3:0-Sieg des Liverpool FC gegen Aston Villa findet ihr auf dem YouTube-Account der Reds.

FC Toulouse – Clermont Foot 2:2 (xG=0.86:2.75)

Der FC Toulouse qualifizierte sich vergangene Saison als Cup-Sieger für die Europa-League-Gruppenphase. Über die Meisterschaft war der 1970 gegründete Klub doch weit entfernt von den internationalen Startplätzen, da man die vergangene Saison auf Platz 13 abschloss.

Auch heuer startete man mit gemischten Ergebnissen in die Meisterschaft. Nach einem Sieg gegen den FC Nantes, den man in der vergangenen Saison auch im Cup-Finale bezwang, erreichte man ein überraschendes 1:1-Unentschieden gegen Paris Saint-Germain und verlor anschließend gegen Racing Straßburg mit 0:2. Den Führungstreffer in diesem Spiel erzielte der von Sturm abgewanderte Emanuel Emegha, der somit gegen den LASK-Gegner sein Premieren-Tor in der Ligue 1 erzielte.

Am Wochenende traf man zuhause auf Clermont Foot, die Mannschaft, die Austria Lustenau immer wieder mit zahlreichen Leihspielern versorgt. Der LASK-Gegner ging bereits nach 14 Minuten mit 2:0 in Führung und kassierte nach einem Pausenstand von 1:2 in der allerletzten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Ausgleich. Es war dennoch ein schmeichelhaftes Unentschieden, da Clermont das Spielgeschehen diktierte und zu den klar besseren Chancen kam.

Hier könnt ihr euch die Highlights des Spiels anschauen.

Union Saint-Gilloise – Royal Antwerpen 2:2 (xG=3.42:1.04)

Union Saint-Gilloise spielte letzte Saison um den belgischen Meistertitel mit, landete aber mit einem Punkt Rückstand auf Royal Antwerpen auf dem dritten Tabellenplatz. In der Sommerpause gab man mit Victor Boniface einen absoluten Schlüsselspieler ab, der aktuell in der deutschen Bundesliga bei Bayer Leverkusen für Furore sorgt. Der physisch extrem starke Angreifer, der gegen eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro in die Bundesliga wechselte, steuerte in den ersten drei Liga-Spielen vier Treffer und drei Assists bei.

Die Belgier sind aber auch ohne Boniface eine starke Truppe und starteten mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden in die neue Saison. Dazu gewann man beide Spiele im Europa-League-Playoff gegen Lugano mit einem Gesamtscore von 3:0, musste also keinen Gegentreffer hinnehmen. In der Liga gewann man gegen Anderlecht und Standard Lüttich, feierte anschließend einen 5:1-Sieg gegen Oud-Heverlee Leuven, ehe man sich bei der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Mechelen den bislang einzigen Saisonausrutscher leistete. Am Wochenende trennte man sich mit einem 2:2-Unentschieden von Meister Royal Antwerpen, war aber in dieser Partie die klar bessere Mannschaft und hatte Pech, dass nur eine Punkteteilung herausschaute. Der LASK-Gegner hatte zwar nur 40 Prozent Ballbesitz, weist aber ein Schussverhältnis von 21:8 auf und liegt auch bei den Expected-Goal-Werten mit 3.42:1.04 ganz deutlich vorne.

Besonders gut in Form präsentierte sich bislang der deutsche Stürmer Dennis Eckert, der nach fünf Liga-Spielen ebenso viele Treffer erzielte und auch gegen Lugano zweimal anschrieb.

Hier seht ihr die Highlights vom 2:2-Unentschieden gegen Royal Antwerpen: