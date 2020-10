Investieren in Fußballaktien – sinnvoll oder nicht?

In heutigen Zeiten ist Fußball weit mehr als nur ein Leistungssport bzw. eine Möglichkeit einen Lieblingsverein durch Stadionbesuche oder den Kauf von Merchandise-Artikel zu...

In heutigen Zeiten ist Fußball weit mehr als nur ein Leistungssport bzw. eine Möglichkeit einen Lieblingsverein durch Stadionbesuche oder den Kauf von Merchandise-Artikel zu unterstützen. Für Spieler, Funktionäre und Eigentümer ist es ein lukratives Geschäft. Dies kann es mittlerweile jedoch auch für Anhänger des jeweiligen Vereins werden. Der Börsengang vieler Clubs macht es möglich, einen Anteil der Umsätze aus Liga, nationalen Pokalen und internationalen Wettbewerben für sich zu beanspruchen.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Rahmenbedingungen von Fußball-Aktien um ein scheinbar unkompliziertes und ertragreiches Vorhaben. “Eine Fan-Anleihe wird von einem Fußballverein ausgegeben und kann von jedem gekauft werden. Sie ist meist auf einige Jahre befristet, die Zinsen werden jährlich ausbezahlt. Im Normalfall bewegen sich die Zinsen, die für Fan-Anleihen fällig werden, etwa im Bereich von fünf bis sieben Prozent”, ist beispielsweise aus den Fachkenntnissen des Wirtschaftsmagazins Fitformoney zu entnehmen.

Nichtsdestotrotz stehen viele Fans diesem Schritt etwas skeptisch gegenüber. Aus der Sicht des Anlegers handelt es sich hierbei nämlich grundsätzlich um ein Geschäft, das mit Vorsicht genossen werden sollte. Dies liegt vor allem daran, dass praktisch jedes Match des Lieblingsclubs eine drastische Kursänderung der vereinsinternen Wertpapiere mit sich bringen kann. Hier bewirken vor allem ein gutes Abschneiden in internationalen Bewerben einen verlockenden Wertanstieg. Folgt jedoch das überraschende Ausscheiden, wie etwa im Falle von Ajax Amsterdam im Halbfinale der Champions League 2019, stand praktisch mit dem Schlusspfiff ein drastischer Kurseinbruch ins Haus.

In diesem Zusammenhang zeigt sich einmal mehr, dass der Fußballsport seinen eigenen Gesetzen unterliegt. Was den Sport für Fans und Sportler so attraktiv macht, ist in Kombination mit Wertpapieren ein großes Risiko. Während bei anderen börsennotierten Unternehmen Gewinnerwartungen und Quartalszahlen wesentliche Faktoren sind, wird der Kurs von Fußball-Aktien sehr kurzfristig beeinflusst. Abgesehen von dem Einzug in europäische Spitzenwettbewerbe können auch besonders hoch dotierte Transfers einen Kursanstieg bewirken.

In diesem Zusammenhang zeigt sich allerdings ebenfalls die große Schwierigkeit mit Fußball Aktien. Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen ist der Erfolg aufgrund der eigenen Gesetze dieses Sports oft nur sehr schwer voraussehbar. Gibt ein Topclub wie Manchester United, Real Madrid oder Bayern München viel Geld für einen Spieler aus, kann die Aktie zwar kurzzeitig in die Höhe schnellen. Kann die Neuverpflichtung jedoch nicht an die erwarteten Leistungen anknüpfen ist sehr rasch von einer drastischen Kursentwicklung in die andere Richtung auszugehen.

Unterm Strich muss resümiert werden, dass das Handeln mit Fußball-Aktien für Freunde der hohen Sicherheit wohl nicht die richtige Variante zur Vermögensvermehrung ist. Risikofreudige Spekulanten, die besonder schnell auf die Entwicklungen des Marktes reagieren können, haben damit jedoch die Möglichkeit, mit der richtigen Strategie maßgeblich am Erfolg des Lieblingsvereins teilhaben zu können. Speziell als eingefleischter Fan kann sich die Investition in Wertpapiere zusätzlich bezahlt machen. Als Aktionär ist man praktisch Miteigentümer des Vereins. Somit besteht auch die Möglichkeit regelmäßig an Hauptversammlungen teilzunehmen, bei denen wichtige, nächste Schritte des Vereins geplant werden.